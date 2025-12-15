Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh

Sáng 15/12, Công an xã Bình Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Trường THPT Quang Hà.

Trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học sinh như: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy điện; điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; chở quá số người quy định; sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông... Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh

Đại diện các lớp ký cam kết tham chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Cùng với đó, Công an xã Bình Xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay như: Giả danh cơ quan chức năng, lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt tài khoản cá nhân, bắt cóc online... Đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng nhận diện, phòng tránh rủi ro, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Với hình thức tuyên truyền sinh động, gắn lý thuyết với tình huống thực tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong trường học, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trật tự ATGT An toàn giao thông Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Học sinh Tội phạm Kỹ năng không gian mạng Tuyên truyền Cảnh sát giao thông Nâng cao hiệu quả công tác
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ rừng mùa khô ở vùng cao Đà Bắc

Giữ rừng mùa khô ở vùng cao Đà Bắc
2025-12-13 10:14:00

baophutho.vn Bước vào mùa khô hanh 2025–2026, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở các xã thuộc huyện Đà Bắc cũ tiếp tục được quan tâm. Với đặc thù...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long