Trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh

Sáng 15/12, Công an xã Bình Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Trường THPT Quang Hà.

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học sinh như: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy điện; điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; chở quá số người quy định; sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông... Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đại diện các lớp ký cam kết tham chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Cùng với đó, Công an xã Bình Xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay như: Giả danh cơ quan chức năng, lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt tài khoản cá nhân, bắt cóc online... Đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng nhận diện, phòng tránh rủi ro, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Với hình thức tuyên truyền sinh động, gắn lý thuyết với tình huống thực tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong trường học, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Kim Liên