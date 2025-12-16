Phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng nền quốc phòng vững chắc từ cơ sở

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, thực chất các nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau sáp nhập tỉnh, cùng với sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quốc phòng – quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ.

Tân binh Phú Thọ trong Ngày hội tòng quân năm 2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, trong đó trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức các buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn sau sáp nhập.

Theo thống kê, tính đến trung tuần tháng 12/2025, toàn tỉnh đã tổ chức gần 400 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp được kiện toàn kịp thời, hoạt động nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Hằng năm, ngoài việc cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu giao, tỉnh Phú Thọ đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ chủ chốt các cấp, ngành đi sâu vào những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và những kiến thức mới về quốc phòng...

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 của Trường Trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp (xã Bình Xuyên).

Điểm nhấn rõ nét trong các hoạt động hướng về ngày 22/12 năm nay là việc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Dân quân tự vệ được tổ chức, biên chế phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới, bảo đảm “vững mạnh, rộng khắp”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở với chất lượng chính trị và trình độ quân sự không ngừng được nâng lên. Công tác huấn luyện được đổi mới theo hướng sát thực tế, sát địa bàn, chú trọng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó phần lớn tân binh có trình độ trung học phổ thông trở lên, tỷ lệ tân binh có trình độ cao đẳng và đại học tăng mạnh so với năm trước. Nhiều địa phương làm tốt công tác hậu phương quân đội, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Song song với xây dựng lực lượng, việc củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được chú trọng. Các công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ xã, phường được rà soát, điều chỉnh phù hợp với điều kiện mới. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Thực tiễn triển khai các hoạt động hướng về Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 cho thấy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà đã thực sự trở thành sự nghiệp của toàn dân, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống Nhân dân.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng - an ninh cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương sẽ được tập trung theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh ngay trong từng quy hoạch, từng dự án.

Trong dòng chảy phát triển của đất nước và của tỉnh, tinh thần 22/12 tiếp tục được hun đúc từ những việc làm cụ thể, thiết thực từ cơ sở. Khi thế trận lòng dân được củng cố vững chắc, sức mạnh toàn dân được phát huy đúng hướng, nền quốc phòng toàn dân sẽ thực sự trở thành điểm tựa bền vững, bảo đảm cho Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Quang Nam