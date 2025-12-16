Trao tặng Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16/12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 36 xã, phường thuộc địa bàn đơn vị quản lý, nằm trong chương trình ý nghĩa của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Được sự ủy quyền của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên đã thực hiện nghi thức trao tặng Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 36 xã, phường thuộc địa bàn đơn vị quản lý

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với các địa phương, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Việc trao tặng tượng chân dung Bác Hồ là thực hiện Công văn số 4618/CT-TH ngày 23/11/2025 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nằm trong chủ trương lớn của Đảng về tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương.

Xuất phát từ mong muốn củng cố tình đoàn kết và thể hiện sự tri ân đối với các địa phương, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã quyết định trao tặng Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn bộ 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Được sự ủy quyền của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên đã long trọng thực hiện nghi thức trao tặng Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới cho 36 xã, phường thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được trao tặng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn, sự tôn kính đối với Người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tiếp nhận Tượng chân dung Bác Hồ có ý nghĩa sâu sắc đối với các đơn vị hành chính cấp xã, phường. Đây được xem như một sự gửi gắm niềm tin, một lời nhắc nhở và động viên để mỗi tập thể, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tiếp bước tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là điểm nhấn văn hóa, giáo dục quan trọng, giúp các địa phương thường xuyên tích hợp giáo dục truyền thống cách mạng vào các hoạt động chính trị, văn hóa. Hoạt động này tạo động lực để các xã, phường tiếp tục nỗ lực rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Chính quyền các địa phương cam kết sẽ bảo quản và trân trọng giá trị của tượng, biến món quà ý nghĩa này thành nguồn cảm hứng để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng