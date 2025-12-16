Điểm sáng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Đoan Hùng có địa bàn rộng, dân cư đông, hoạt động kinh tế, tôn giáo, giao thông đa dạng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Với sự chủ động, bản lĩnh và tinh thần hành động quyết liệt, Công an xã Đoan Hùng đã kiểm soát tốt tình hình, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển của địa phương.

Công an xã Đoan Hùng hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Trung Kiên - Trưởng Công an xã cho biết: “Trong mọi tình huống, Công an xã phải nắm chắc tình hình, dự báo đúng, tham mưu trúng và xử lý kịp thời; không để bị động, bất ngờ trước diễn biến nào. Năm 2025, yêu cầu đặt ra là không chỉ duy trì ổn định mà phải tạo chuyển biến mạnh trong chuyển đổi số, quản lý cư trú, phòng chống tội phạm và giữ vững an ninh sau sáp nhập. Chúng tôi kiên định phương châm làm việc có kế hoạch, xử lý đúng pháp luật, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng”.

Công an xã đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, bám sát sự lãnh đạo của Công an tỉnh, Đảng ủy và UBND xã. Trong bảo đảm an ninh, lực lượng thường xuyên rà soát các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, giữ ổn định an ninh chính trị; không để phát sinh hoạt động chống đối, phá hoại nội bộ hay biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong điều kiện trên địa bàn có nhiều cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và số lượng người nước ngoài tạm trú tăng. Việc kiểm tra, xác minh chặt chẽ 43 trường hợp người nước ngoài đã góp phần ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát tại các điểm giáp ranh, khu vực tiềm ẩn phức tạp. Nhờ đó, tình hình năm 2025 cơ bản ổn định; không xuất hiện tội phạm có tổ chức hay băng nhóm kiểu “xã hội đen”. Các vụ việc phát sinh đều được điều tra, xử lý kịp thời: 4 vụ phạm pháp hình sự; 2 vụ đánh bạc, trong đó có 1 vụ qua mạng; 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc xử lý nhanh, triệt để từng vụ việc đã củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời góp phần kiềm chế tội phạm ngay từ cơ sở.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là kết quả triển khai Đề án 06. 100% thủ tục cư trú được giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến; hàng nghìn căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử được cấp theo đúng quy định, góp phần làm sạch dữ liệu dân cư. Các mô hình ứng dụng VNeID như: Thực hiện thủ tục khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, quản lý lưu trú bằng phần mềm ASM, tiếp nhận tin báo tội phạm qua ứng dụng... đều được triển khai bài bản và mang lại hiệu quả. Ngoài ra, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy triển khai cấp thẻ đảng viên điện tử, thu nhận đủ 1.978 hồ sơ, khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số cấp xã.

Trong công tác quản lý cư trú, vũ khí - vật liệu nổ và phòng cháy, chữa cháy, Công an xã kiểm tra thường xuyên, hướng dẫn người dân chấp hành quy định pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao, góp phần tạo môi trường sống an toàn.

Lực lượng cũng quản lý chặt chẽ người chấp hành án, người tái hòa nhập cộng đồng, qua đó giảm thiểu nguy cơ tái phạm tội. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Công an xã tập trung khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, làm sạch dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe và duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên các tuyến trọng điểm. Công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì hiệu quả, tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức của người dân.

Có thể khẳng định, bằng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phương pháp làm việc khoa học, Công an xã Đoan Hùng đã phát huy vai trò tuyến đầu trong bảo đảm an ninh trật tự. Những kết quả đạt được không chỉ duy trì sự ổn định của địa bàn mà còn tạo động lực quan trọng để Đoan Hùng phát triển theo hướng an toàn, hiện đại và bền vững.

Anh Thơ