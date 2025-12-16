Quyết liệt đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân đã khẳng định: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, có bước tiến mạnh, đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng”. Đóng góp vào kết quả chung này, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Bài 1: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra phương châm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.” Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước sáp nhập và Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới hiện nay luôn xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quyết liệt trong chỉ đạo

Để công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả thực chất, công tác chỉ đạo điều hành được đặc biệt coi trọng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị địa phương ban hành 3.017 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào việc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy; quy định, phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt là làm rõ về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Ngay sau khi sáp nhập, Tỉnh ủy Phú Thọ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để khẩn trương triển khai công việc

Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh đã chú trọng thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ; bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Giai đoạn 2020-2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 2.847 lượt công chức, viên chức (trong đó tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 889 trường hợp; tỉnh Hòa Bình (cũ) 1.089 trường hợp, tỉnh Phú Thọ (cũ) 869 trường hợp). Tỉnh Hòa Bình (cũ) 100% bí thư huyện ủy, thành ủy không phải là người địa phương; trên 50% bí thư đảng ủy xã, phường không phải là người địa phương...

Thực hiện Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”, 3 tỉnh trước sáp nhập đã nghiêm túc không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn; tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị. Không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.... để hạn chế được những tiêu cực phát sinh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 3 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) giai đoạn 2020-2025 đã tổ chức 28 phiên họp và 57 cuộc họp. Sau các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo đều ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện. Số vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là 21 vụ án, 4 vụ việc.

Sau khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập, ngay trong tháng 7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời xem xét việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc nổi cộm; xem xét báo cáo các vụ án, vụ việc theo kết luận thanh tra, kiểm toán và các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Điều này cho thấy sự quan tâm, quyết tâm chính trị cao của tỉnh Phú Thọ trong công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kịp thời phát hiện tiêu cực

Với phương châm tăng cường tiếp xúc đối thoại để kịp thời phát hiện và xử lý tiêu cực, ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, ngày 17/7/2025, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ đã có thông báo số 19-TB/TU về “Quy trình tiếp dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”. Tiếp đó là những quy chế, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ mới được ban hành về “Tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”; “Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy”.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích rộng, dân cư đông, do đó hoạt động tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong 5 tháng qua đã được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối giữa 3 trụ sở tiếp công dân tỉnh (tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) và các xã, phường trong toàn tỉnh. Hình thức tiếp dân trực tuyến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giúp người dân ở các địa bàn xa trung tâm có thể đối thoại với lãnh đạo cao nhất của tỉnh mà không phải di chuyển hàng trăm cây số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân vào một ngày giữa tháng, luân phiên tại 3 trụ sở tiếp dân của 3 tỉnh cũ. Không chỉ tiếp dân theo lịch cố định, người đứng đầu cấp ủy còn chủ động tiếp xúc đối thoại với người dân đột xuất khi trên địa bàn xảy ra sự việc được dư luận quan tâm.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lương Sơn thường xuyên đi cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

Cùng với cấp tỉnh, Đảng ủy 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế, quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Bên cạnh việc tiếp dân, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo cũng được quan tâm thực hiện để đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Từ sau khi sáp nhập, riêng trong quý III/2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã tiếp nhận 408 đơn; trong đó có 342 đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao, 66 đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Việc tiếp dân và giải quyết, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc đã góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh nổi cộm trong thực tiễn, đặc biệt là các vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Nhân dân phát hiện, phản ánh để kịp thời có biện pháp chỉ đạo đạo đấu tranh, xử lý.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) trước sáp nhập và tỉnh Phú Thọ mới hiện nay đã cho thấy quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thì công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm công khai minh bạch để củng cố niềm tin cho Nhân dân đã được 3 tỉnh trước sáp nhập và tỉnh Phú Thọ mới hiện nay đẩy mạnh. Nội dung này sẽ được làm rõ trong bài viết tiếp theo “Nỗ lực t ạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động ”.

(Còn nữa)

DƯƠNG LIỄU