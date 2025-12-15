Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II, năm 2025

{title}
Ngày 15/12, tại Trường Đại học Hùng Vương, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng uỷ UBND tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II, năm 2025. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương và 242 học viên đến từ các sở, ban, ngành của tỉnh và Trường Đại học Hùng Vương.
Các đại biểu dự lễ khai giảng
Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 15 đến 19/12/2025, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và những vấn đề về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch để đánh giá nhận thức và kết quả học tập.
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao Quyết định thành lập Ban Cán sự lớp học
Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các quần chúng ưu tú nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, từ đó xác định động cơ đúng đắn khi phấn đấu trở thành đảng viên.
Quang cảnh lớp học
Đồng thời đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, mạnh dạn trao đổi, gắn lý luận với thực tiễn, chú ý lắng nghe trong quá trình lên lớp. Các giảng viên đổi mới phương pháp, tăng cường trao đổi, thảo luận, xử lý tình huống. Ban Quản lý lớp học bảo đảm điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thời gian và kỷ luật lớp học.
