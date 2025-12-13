Nghiêm túc, thực chất công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm

Cuối năm 2025, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang nghiêm túc, trách nhiệm triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc thực hiện chặt chẽ, bài bản Quy định số 78-QĐ/TU không chỉ bảo đảm đúng quy trình, thực chất mà còn tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh.

Ngày 21/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Quy định số 78-QĐ/TU về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh. Quy định này là một nghị quyết chính trị quan trọng, đặt ra những yêu cầu cụ thể, thống nhất về nguyên tắc, khung tiêu chí và quy trình đánh giá.

Quy định 78 thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đi vào chiều sâu, khắc phục tình trạng hình thức, chung chung trong kiểm điểm và đánh giá trước đây. Theo đó, việc đánh giá phải bảo đảm dân chủ, khách quan, xuyên suốt, liên tục, kết hợp chặt chẽ giữa định tính và định lượng. Đặc biệt, nó xác định rõ: Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm nền tảng. Trên cơ sở đó đánh giá sâu sắc phẩm chất, trách nhiệm và vai trò nêu gương của từng cá nhân.

Quy định cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả của cá nhân với kết quả chung của tập thể. Các cấp ủy được giao trách nhiệm cụ thể hóa nội dung kiểm điểm, xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình. Kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm theo Quy định 78 sẽ là căn cứ quan trọng, xuyên suốt cho công tác quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ.

Với sự chỉ đạo thống nhất từ Tỉnh ủy, ngay từ đầu tháng 12, không khí kiểm điểm cuối năm đã khẩn trương lan tỏa khắp các tổ chức Đảng trong toàn tỉnh. Thực tế cho thấy, hầu hết các hội nghị kiểm điểm đều được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và minh bạch, từng bước khắc phục được căn bệnh cố hữu là nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Đảng ủy xã Đà Bắc tổ chức nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2025

Tại các địa phương, việc kiểm điểm đã được gắn liền với những dấu ấn và thách thức riêng biệt trong năm. Đơn cử, tại Đảng ủy xã Đà Bắc, một địa phương vừa thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp từ giữa năm 2025, hội nghị kiểm điểm cuối năm trở thành dịp sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Tập thể Ban Thường vụ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ đánh giá toàn diện những thành tích nổi bật như đạt 17/17 chỉ tiêu, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8%, thu ngân sách vượt 522% và giải ngân đầu tư công đạt 100% - mà còn nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Đồng chí Bùi Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đà Bắc đã ghi nhận tinh thần đoàn kết, đồng thời yêu cầu từng Ủy viên Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể sau kiểm điểm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng cho năm 2026. Điều này thể hiện rõ việc kiểm điểm không dừng lại ở việc tổng kết mà phải là sự khắc phục hiệu quả các vẫn đề còn tồn tại để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

Tương tự, tại Đảng ủy xã Lương Sơn, công tác kiểm điểm đã gắn chặt với mục tiêu phát triển đô thị. Với lợi thế vùng động lực ven Hà Nội, địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành phường phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp - dịch vụ sinh thái thông minh. Việc kiểm điểm đã ghi nhận những kết quả nổi bật như hoàn thành Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, đạt và vượt 19 chỉ tiêu phát triển, đồng thời cũng chỉ rõ các tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững...

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vẫn thực hiện nghiêm túc tinh thần “tự soi, tự sửa” bằng cách chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục. Đây là một dấu hiệu tích cực, thể hiện sự cầu thị và không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra rằng: Một số báo cáo kiểm điểm còn chung chung, thiếu chiều sâu; trách nhiệm cá nhân chưa được làm rõ một cách cụ thể; việc đánh giá một số nội dung quan trọng như công tác tư tưởng, phẩm chất đạo đức, hay công tác kiểm tra giám sát chưa tương xứng với yêu cầu.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cấp ủy tập trung rà soát, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; thực hiện tự phê bình và phê bình thực chất, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh. Công tác kiểm điểm phải bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, tiến độ; kết quả kiểm điểm được coi là căn cứ quan trọng cho công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng.

Việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc Quy định 78-QĐ/TU, cùng với tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của các cấp ủy, công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2025 đang thực sự đi vào nền nếp, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Từ đó, góp phần quan trong củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, mà còn tạo ra động lực chính trị quan trọng để toàn tỉnh Phú Thọ phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các mục tiêu đã đề ra trong cả nhiệm kỳ.

Lê Chung