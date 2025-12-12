Nhận diện các thủ đoạn chống phá Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

Kỳ I: Chủ động nhận diện

Trước thềm mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ... lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn. Mục tiêu cốt lõi của chúng là nhằm bôi nhọ, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của Đại hội, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc nhận diện rõ những thủ đoạn này là yêu cầu cấp thiết để nâng cao cảnh giác, tăng cường “sức đề kháng” tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc cương lĩnh, điều lệ Đảng...

Các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch thường tập trung vào xuyên tạc Cương lĩnh, Điều lệ, các dự thảo văn kiện và chủ trương, đường lối của Đảng; tấn công nền tảng tư tưởng: Chúng tìm cách phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là “lý luận lỗi thời”, “du nhập từ nước ngoài”, nhằm làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, chúng bôi nhọ, bóp méo nội dung văn kiện khi lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Chúng tung ra những luận điệu sai trái, bóp méo, xuyên tạc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại do Đảng đề ra. Tập trung phủ nhận thành tựu khi cố tình hạ thấp, phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, thổi phồng các khuyết điểm, hạn chế để gieo rắc sự hoài nghi, bất mãn trong Nhân dân.

Các thế lực thù địch, chống phá tập trung công kích, phá hoại công tác nhân sự Đại hội . Những thủ đoạn chúng tập trung là: Tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ cán bộ , đây là thủ đoạn nguy hiểm và thường gặp nhất. Chúng sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin giả, bịa đặt, vu khống, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cấp cao, đặc biệt là những nhân sự chủ chốt được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Chúng còn k ích động chia rẽ nội bộ, tìm cách khoét sâu những khác biệt về quan điểm, đố kỵ cá nhân, vùng miền để chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, làm mất niềm tin của Nhân dân vào đội ngũ cán bộ.

Cảnh giác với những tin đồn thất thiệt, thông tin giả mạo trên mạng xã hội.

Lợi dụng các vấn đề “nhạy cảm”, dân chủ, nhân quyền để gây rối cũng là một thủ đoạn khá phổ biến cùng với kích động biểu tình, gây bạo loạn khi lợi dụng các vấn đề phức tạp, bức xúc trong xã hội (đất đai, môi trường, tôn giáo, dân tộc...) để kích động người dân xuống đường biểu tình, tụ tập đông người trái phép, gây mất an ninh trật tự, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài và vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền khi thông qua các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài. Chúng thường xuyên đưa ra các báo cáo sai lệch, vu khống tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nhằm cô lập, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế.

... Và thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để chống phá

Cùng với phát triển của khoa học, công nghệ, các đối tượng phản động còn tích cực sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá. Theo dõi trên mạng xã hội cho thấy, các thế lực thù địch, phản động tăng cường lập các tài khoản ảo, fanpage, blog phản động để phát tán thông tin xấu, độc với tốc độ chóng mặt, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng.

Cần tỉnh táo trước khi đọc, xem, chia sẻ các thông tin phản động trên mạng xã hội từ các trang web do các thế lực phản động, thù địch lập và quản trị.

Một chiêu trò nữa là chúng luôn sử dụng “chiến thuật” thông tin sai lệch khi thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức chống phá mới, sử dụng kỹ xảo công nghệ cao để tạo ra những hình ảnh, clip cắt ghép, làm giả tài liệu nhằm đánh lừa người dân... Cùng với đó, khoa học, công nghệ phát triển, với việc sử dụng các phần mềm Photoshop, AI... các thế lực thù địch, chống phá còn tận dụng triệt để để cắt ghép, dựng các video sai sự thật, phản động, nhất là sử dụng công nghệ AI và kỹ xảo cắt ghép. Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hàng loạt hình ảnh, video, clip cắt ghép, làm giả tài liệu, phát ngôn của lãnh đạo để đánh lừa người dùng mạng xã hội, tạo ra sự hoang mang và lợi dụng sự cả tin của người dùng mạng xã hội không có hiểu biết về công nghệ.

Trước những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường “sức đề kháng” và khả năng “miễn dịch” trước thông tin xấu, độc. Các cơ quan chức năng cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, khách quan, đúng định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Quốc Hội