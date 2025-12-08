Nhận diện những mưu toan tác động lệch hướng vào môi trường pháp luật

Tấn công, tác động chuyển hóa pháp luật luôn được các thế lực thù địch, phần tử chống đối xác định là con đường ngắn và nhanh nhất để chuyển hóa chính trị Việt Nam. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cần chủ động nhận diện những mưu toan tác động lệch hướng vào môi trường pháp luật để có các biện pháp phòng, chống kịp thời.

Những chiêu trò, mưu toan nguy hiểm

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV ngày 21-10-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tác động, hướng lái, thậm chí chống phá. Đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chuyển hóa chính trị của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, lợi dụng Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các thế lực thù địch, phản động không ngừng đẩy mạnh tác động, can thiệp vào quá trình xây dựng, sửa đổi, ban hành và thi hành pháp luật Việt Nam. Chúng tập trung tác động thúc đẩy xây dựng thiết chế nhà nước theo mô hình “tam quyền phân lập”, tiến tới vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tác động thúc đẩy khung pháp lý cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức “xã hội dân sự”, công đoàn độc lập, tạo tiền đề hình thành lực lượng đối lập ở Việt Nam.

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Hoạt động tác động, can thiệp vào quá trình xây dựng, sửa đổi, ban hành và thi hành pháp luật Việt Nam được các thế lực thù địch, phản động tiến hành với đa dạng thủ đoạn, trong đó tập trung vào một số thủ đoạn chủ yếu sau:

Tổ chức các chiến dịch (nhân các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng, các đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Đất đai...) tuyên truyền chống phá quá trình xây dựng pháp luật. Thực hiện những chiến dịch này, các đối tượng đăng tải hàng loạt bài viết, trả lời phỏng vấn có nội dung sai lệch, lồng ghép các nội dung có ý đồ xấu nhằm tạo dư luận xấu, từ đó tác động tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chúng xuyên tạc rằng, pháp luật chỉ là sự thể chế hóa đường lối, nghị quyết của Đảng thì hệ thống pháp luật ấy chỉ bảo vệ lợi ích của Đảng. Chúng đề cao “tam quyền phân lập” và giá trị pháp luật dân chủ tư sản phương Tây; đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp; đòi tư nhân hóa đất đai, bỏ thành phần kinh tế nhà nước, cho phép báo chí tư nhân hoạt động... Đồng thời, chúng sử dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, kêu gọi tẩy chay một số điều luật, hòng gây hoang mang dư luận.

Một số cá nhân, tổ chức nước ngoài lợi dụng việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp để đòi Việt Nam thực hiện “tam quyền phân lập”, “phi chính trị hóa” LLVT, hướng lái nền kinh tế theo hướng thị trường tự do... Lợi dụng việc xây dựng, sửa đổi các đạo luật về LLVT để tác động nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT, “phi chính trị hóa” LLVT.

Khi Việt Nam tiến hành sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015, một số đối tượng ra sức tuyên truyền xuyên tạc rằng, một số điều của bộ luật này là vi hiến và khuyến nghị bỏ một số điều, như Điều 109-“Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; Điều 117-“Tội làm, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam".

Bên cạnh đó, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước còn lợi dụng “phản biện chính sách” để tác động chuyển hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, như: Lợi dụng danh nghĩa “phản biện chính sách”, “đề xuất sáng kiến pháp luật”, “góp ý xây dựng pháp luật” để phê phán, hạ thấp uy tín cơ quan nhà nước; kiến nghị về việc hủy bỏ một số điều khoản trong các luật, bộ luật, như kiến nghị bỏ khoản 3 Điều 19 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về trách nhiệm tố giác tội phạm của luật sư; kiến nghị bỏ Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Một số đối tượng phản động, chống đối tìm cách lợi dụng các vụ việc phức tạp trong nước để kích động tuần hành, biểu tình phản đối chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tán phát nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc dự thảo luật, kích động người dân xuống đường tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự nhằm gây sức ép với Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Lợi dụng quá trình hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp, chúng tìm cách can thiệp vào quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật Việt Nam trên cả 4 trụ cột: Xã hội (làm nảy sinh, biến đổi các cấu trúc xã hội hiện có); nội bộ (thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”); Đảng (thay đổi nền tảng tư tưởng chính trị, quan điểm, đường lối); Nhà nước (đưa giá trị pháp quyền, dân chủ, nhân quyền tư bản chủ nghĩa vào hệ thống chính trị, pháp luật Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam).

Trong đó, tìm cách tác động trực tiếp vào quá trình xây dựng, sửa đổi, ban hành các đạo luật, hướng lái các đạo luật quan trọng của Nhà nước. Để thực hiện điều này, chúng tìm cách tác động trực tiếp vào các cơ quan lập pháp, tìm cách đưa nội dung pháp luật không phù hợp vào các dự án luật; can thiệp, gây sức ép đối với quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các đạo luật quan trọng...

Chúng vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, “kiến nghị”, gây sức ép sửa đổi, ban hành các đạo luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Thậm chí, một số đối tượng còn đòi xóa bỏ các tội xâm phạm an ninh quốc gia “mơ hồ” trong Bộ luật Hình sự, đòi “nới lỏng” một số quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Những mưu toan tác động lệch hướng vào môi trường pháp luật Việt Nam hiện nay của các thế lực phản động là nhằm can thiệp, gây sức ép đối với quá trình xây dựng, thi hành pháp luật, từ đó hướng tới thay đổi đường lối, chính sách pháp luật, bản chất hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Đây là mưu đồ nguy hiểm, thâm độc, đe dọa trực tiếp tới vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Việt Nam. Bởi vậy, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, nhận diện kịp thời những chiêu trò, mưu toan nguy hiểm trên để chủ động đưa ra các biện pháp phòng, chống, góp phần bảo vệ sự an toàn của hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.

Kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược

Pháp luật không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là vấn đề chính trị, liên quan đến vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, đến cơ chế, chính sách, tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước; là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và là vấn đề hết sức nhạy cảm, phức tạp. Bởi vậy, pháp luật nói chung và xây dựng, thi hành pháp luật nói riêng là lĩnh vực đặc biệt quan trọng của Nhà nước và là một trong những phương diện hoạt động cơ bản nhất của Nhà nước.

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nêu rõ: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành pháp luật. Tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; phòng ngừa, ngăn chặn mọi biểu hiện trục lợi, hướng lái chính sách. Nghị quyết cũng khẳng định: Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của nhân loại, bảo đảm tính hệ thống, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và ngăn chặn kịp thời những mưu toan tác động lệch hướng vào môi trường pháp luật, cần kiên định các nguyên tắc, mục tiêu chiến lược đã được Đảng xác định. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật, phát huy cao độ tính Đảng trong xây dựng và thi hành pháp luật. Đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao nhận thức về âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, phản động tác động lệch hướng vào môi trường pháp luật, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên các cơ quan có chức năng tham mưu, đề xuất chính sách, xây dựng pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xây dựng, thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế, liên kết, tài trợ xây dựng pháp luật; quản lý có hiệu quả hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo về pháp luật; tổ chức thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật trong quá trình xây dựng, giúp người dân thực hiện cơ chế phát huy dân chủ, trực tiếp tham gia và giám sát quá trình lập pháp, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật trong quá trình xây dựng.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động tác động, can thiệp, hướng lái pháp luật Việt Nam, góp phần bảo vệ quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, bảo đảm an toàn hệ thống pháp luật Việt Nam theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguồn qdnd.vn