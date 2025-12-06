Lột mặt nạ “Ngày hội phong trào xã hội năm 2025”

Được quảng bá rầm rộ, chương trình “Ngày hội phong trào xã hội năm 2025” (SMF 2025) với chủ đề “Vững vàng trong thử thách - dám sống, dám thay đổi” do Rise- thành viên của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân dự kiến tổ chức vào ngày 1/11 tại Thái Lan buộc tạm hoãn.

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng lý do chính có lẽ bởi sau khi được tuyên truyền, một số người mới biết sự kiện trên do Rise tổ chức. Và phía sau những lời quảng cáo hào nhoáng về các dự án xã hội dân sự, những lời hứa hẹn về vật chất..., mục đích các đối tượng nhằm tới là tìm kiếm các “hạt nhân” để đào tạo, hướng dẫn tiến hành các hoạt động chống phá lâu dài. Vì thế, nhiều người đã từ chối tham gia chương trình.

Vì sao “Ngày hội phong trào xã hội năm 2025” của Rise phải tuyên bố dừng tổ chức?

T.T.H (trú tại TP Hồ Chí Minh), một trong những thành viên của trang fanpage liên quan đến việc bảo vệ môi trường cho hay, chỉ đến khi được Cơ quan Công an giải thích, anh mới biết chương trình “Ngày hội phong trào xã hội năm 2025” là một hoạt động do Rise, tổ chức ngoại vi của Việt Tân tổ chức; đồng thời, biết được ý đồ xấu xa của các đối tượng.

Rise thông báo dừng tổ chức sự kiện trên trang facebook.

Trước đó, với đam mê bảo vệ môi trường, T.T.H cùng một số người bạn đã tạo lập trang facebook, với mong muốn đây là diễn đàn để mọi người có thể trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm... T.T.H và các thành viên đưa ra quy định, chỉ đăng tải các bài viết liên quan đến vấn đề về môi trường; không đăng tải các bài viết có yếu tố chính trị, bạo lực.

Sau một thời gian hoạt động, facebook đã thu hút được khá đông thành viên tham gia, cùng chia sẻ các thông tin, bài viết liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Tham gia vào nhóm do T.T.H quản trị còn có 4 kiểm duyệt viên khác quản lý, điều hành và phê duyệt các tin, bài. Trước đó, T.T.H thường trực tiếp duyệt các tin, bài.

Song thời gian gần đây, do bận công việc nên các tin, bài chủ yếu do các thành viên kiểm duyệt. Các bài viết của Rise được chia sẻ trên nhóm thời gian qua đều có nội dung liên quan đến vấn đề môi trường. Vì thế, các thành viên của nhóm đã tự động phê duyệt, đăng tải trên trang facebook. Sau khi được giải thích, T.T.H và các thành viên trong nhóm đã chủ động gỡ bỏ các bài viết của Rise.

Nhiều trường hợp khi làm việc với cơ quan Công an đã chia sẻ rằng, họ không biết thông tin về trang facebook Rise và tổ chức Rise; không biết quản trị viên, cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên, mục đích hoạt động của Rise và tổ chức... Đồng thời, không biết Rise là tổ chức ngoại vi của Việt Tân có hoạt động chống Đảng, Nhà nước cũng như không có mối quan hệ hay hoạt động có liên quan dến tổ chức Việt Tân.

L.N.C.T (trú tại TP Hồ Chí Minh), là sinh viên của một trường đại học sáng giá TP Hồ Chí Minh là một ví dụ. Từ năm 2022, với mục đích chia sẻ, lan toả các dự án cộng đồng, các hoạt đồng ngoại khoá liên quan đến học tập, kỹ năng sống của học sinh, L.N.C.T đã thành lập nhóm, trực tiếp quản trị và phê duyệt bài đăng tải bài viết tự do. T chỉ kiểm tra, xét duyệt và bóc gỡ các nội dung phù hợp với quy định của nhóm.

Thời gian gần đây, T đã lơ là không phê duyệt tin, bài; từ đó, dẫn đến việc trang facebook của Rise tham gia nhóm và chia sẻ các bài viết về chương trình “Ngày hội phong trào xã hội 2025”. L.N.C.T không biết và liên quan đến tổ chức Rise...

Các trường hợp trên sau khi được giải thích đã nhận thức được âm mưu, ý đồ hoạt động, bản chất chống phá của Rise, cam kết không tham gia vào tổ chức. Một số trường hợp đã chủ động giải thể các nhóm trên không gian mạng.

Mục đích của các đối tượng khi tổ chức các hoạt động này là gì?

Sau nhiều lần bị cơ quan An ninh vạch trần bản chất, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá, Rise lại tiếp tục tìm ra những chiêu thức hoạt động chống phá mới ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Mà “vỏ bọc” của chúng giống như “viên thuốc độc bọc đường” dễ dàng đánh vào tâm lý tò mò, muốn thể hiện năng lực bản thân của giới trẻ; là những cạm bẫy khiến không ít trường hợp lầm lạc, vướng vào lao lý, đánh mất cả tương lai. “Ngày hội phong trào xã hội 2025 với chủ đề: Vững vàng trong thử thách - Dám sống - Dám thay đổi” là một chiêu trò như vậy.

Để lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia, các đối tượng thu thập thông tin, tài liệu nhằm xây dựng hồ sơ về các dự án xã hội dân sự tại Việt Nam. Sau đó, các thành viên của Rise xin hỗ trợ từ các tổ chức dân chủ, nhân quyền quốc tế để thực hiện các hoạt động chống phá theo mục đích của các đối tượng. Rise dùng lợi ích vật chất để lôi kéo, dụ dỗ...

Đối tượng Rise nhắm đến là số trẻ có trình độ, tiềm năng phát triển trong tương lai. Sau khi đào tạo, huấn luyện, thành viên của tổ chức sẽ kết nạp họ vào tổ chức để thực hiện các hoạt động chống phá lâu dài, nhằm tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Để thực hiện được mục đích của mình, các đối tượng đã tổ chức tuyên truyền trên không gian mạng...; tán phát chia sẻ thông tin về chương trình “Ngày hội phong trào xã hội năm 2025” trong các hội, nhóm xã hội trên facebook với các nội dung như hoạt động ngoại khoá, tự nguyện, dự án, sáng kiến ... để lôi kéo người tham gia nhằm nhận được sự hỗ trợ tài chính từ phía Rise.

Không ít trường hợp vì hám lời đã tích cực tham gia vào các hoạt động của đối tượng. Trường hợp của H.M.Q (SN 1987, trú tại tỉnh Đắk Lắk) là một ví dụ. Trước đó, Q từng theo học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật tại TP Hồ Chí Minh rồi đi làm thuê cho một công ty thời trang của mẹ và con... Khoảng năm 2018, Q được một tổ chức phí chính phủ, phi lợi nhuận ở Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tài trợ 1 năm cho khóa học kỹ năng lãnh đạo và được tuyển vào làm việc cho tổ chức phi chính phủ này. Trong thời gian làm việc tại đây, Q đã quen với Trần Anh Quân (sinh 1990, thành viên Rise ở Tây Ninh, hiện lẩn trốn ở Thái Lan).

Sau đó, qua đối tượng này Q đã gặp được Trần Anh Quân; qua Quân, đối tượng lại quen với Huỳnh Phạm Phương Trang (tên thường gọi Angelia Trang Huỳnh), một trong những đối tượng cầm đầu, chủ chốt của tổ chức khủng bố Việt Tân...

Vào tháng 4/2023, đối tượng đã tham gia khoá học của Rise. Trong quá trình này, H.M.Q được trực tiếp huấn luyện nội dung gồm giới thiệu về tổ chức, phương thức hoạt động và giao nhiệm vụ. Sau khi về nước, Q được giao nhiệm vụ quản lý dự án trong nước; được cấp email nội bộ và đưa vào hoạt động trong các hội nhóm rồi được trả “lương” hằng tháng từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2025.

Q khai rằng, cô ta biết về Rise là tổ chức liên quan chính trị nhưng do được hứa hẹn về lợi ích nên Q vẫn tiếp tục nhận sự chỉ đạo, làm việc cho Rise. Câu chuyện của Q có lẽ sẽ phần nào để bạn trẻ hiểu được thủ đoạn tinh vi của Rise và các thành viên của tổ chức.

Ban đầu là những lời hứa hẹn, sau đó được đưa đi nước ngoài đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, ngoại ngữ nhưng thực chất là tập huấn về kỹ năng hoạt động chống phá. Khi đã tham gia, không ít người sẽ bị cám dỗ, hình thành tư tưởng chống phá rồi bị số cầm đầu Rise ràng buộc, khống chế yêu cầu thực hiện hành vi chống phá đất nước.

Trường hợp của Lê Quốc Anh (SN 1991, ngụ phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cũng là một điển hình. Liên quan đến sự việc trên, ngày 28/11/2023, Công an tỉnh Tiền Giang cũ (nay là Công an tỉnh Đồng tháp) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Anh về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, Lê Quốc Anh đã bị số cầm đầu RISE móc nối tham gia các khóa huấn luyện trực tuyến về “xã hội dân sự”, từng bước lôi kéo Lê Quốc Anh tham gia tổ chức. Sau đó, Lê Quốc Anh thường xuyên liên lạc, nhận tiền tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước theo chỉ đạo của số cầm đầu RISE.

Chương trình “Ngày hội phong trào xã hội năm 2025” lần thứ 4 do Rise tổ chức thực chất nằm trong kế hoạch chống phá lâu dài của Việt Tân, với mục đích tạo ảnh hưởng trên địa bàn châu Á, đặc biệt là ở các nước có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc. Các đối tượng tìm cách tiếp cận, lôi kéo người trẻ với các câu chuyện về khả năng hoạt động xã hội. Sau đó, lôi kéo họ tham gia vào tổ chức Từ đó, huấn luyện, đào tạo... để tập hợp lực lượng thực hiện hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

Nguồn cand.com.vn