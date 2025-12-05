Kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đập tan mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”

Trong không khí khẩn trương chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trở nên cam go hơn bao giờ hết. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch gia tăng chống phá, tập trung công kích nền tảng tư tưởng và xuyên tạc công tác nhân sự, hòng làm lệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động nhận diện, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thâm độc để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Nhận diện những biến ảo khôn lường của âm mưu “diễn biến hòa bình” trước thềm Đại hội

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, mặt trận tư tưởng - chính trị luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá chế độ ta.

Chúng xác định đây là khâu đột phá, là “mắt xích” quan trọng nhất để gieo rắc sự hoài nghi và gây rối loạn từ bên trong nhận thức của xã hội. Mục tiêu tối thượng của chúng không có gì khác ngoài việc tìm mọi cách làm suy giảm, tiến tới xóa bỏ vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng Đảng trong đời sống tinh thần xã hội, tạo ra những “khoảng trống” nguy hiểm về lý luận chính trị. Từ những khoảng trống này, chúng hướng tới việc làm lung lay niềm tin sắt son của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cũng như tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Điểm đáng chú ý trong giai đoạn hiện nay là phương thức chống phá của các thế lực thù địch đã có sự thay đổi đáng kể về chất. Nếu như trước đây, chúng thường sử dụng những luận điệu công kích thô bạo, trắng trợn, thì nay, chúng chuyển sang những hình thức ngụy trang tinh vi hơn. Chúng không chỉ đơn thuần phủ nhận tính khoa học, tính cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin bằng các luận điểm cũ rích, mà còn cố tình “khoác áo mới” cho những lập luận sai trái ấy, nhằm tạo ra một vẻ ngoài có vẻ khách quan, hợp lý, dễ tiếp nhận đối với những người thiếu thông tin hoặc hạn chế về bản lĩnh chính trị.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là chúng vin vào sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để rêu rao rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở nên “lỗi thời”, “lạc hậu”, và hoàn toàn “không còn phù hợp với bối cảnh thời đại 4.0”. Từ tiền đề sai lệch đó, chúng đưa ra quan điểm xuyên tạc hết sức nguy hiểm rằng Việt Nam cần phải “từ bỏ nền tảng tư tưởng này” mới có thể hội nhập sâu rộng và phát triển cùng thế giới. Thực chất, đây là một sự bóp méo trắng trợn, phản khoa học và đi ngược lại hoàn toàn với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Không dừng lại ở việc phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, các thế lực thù địch còn thực hiện âm mưu tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi Chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập hai thành tố này với nhau. Chúng xuyên tạc rằng tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính dân tộc, còn Chủ nghĩa Mác - Lênin là yếu tố ngoại lai, từ đó dựng chuyện rằng tư tưởng của Người “mâu thuẫn”, “đối lập” với nền tảng lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những luận điệu này thực chất là sự xuyên tạc có chủ ý thâm độc, nhằm cắt đứt mối liên hệ máu thịt, biện chứng giữa Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó làm rạn nứt niềm tin, gây hoang mang dao động trong nhận thức của quần chúng nhân dân, dẫn tới nguy cơ chệch hướng về tư tưởng và chính trị.

Bên cạnh các đòn tấn công vào nền tảng lý luận, các thế lực thù địch còn tập trung mũi nhọn vào công tác tổ chức và cán bộ - vấn đề then chốt của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV. Chúng đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ đời tư và uy tín của đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược, phá hoại công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng.

Với sự hỗ trợ của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông thiếu kiểm soát, chúng tung ra vô số tin đồn thất thiệt, dựng chuyện, tạo ra các “kịch bản chính trị giả” về phe phái, đấu đá nội bộ, hòng gây chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng, kích động dư luận xã hội hiếu kỳ. Nguy hiểm hơn, chúng còn ngụy tạo các văn bản giả mạo cơ quan nhà nước, bịa đặt danh sách quy hoạch lãnh đạo cấp cao, lồng ghép thông tin sai sự thật vào các câu chuyện ly kỳ, giật gân, nhằm thu hút sự chú ý của người dân, gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội.

Việc lợi dụng triệt để các vụ án tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng và Nhà nước ta xử lý nghiêm minh để quay ngược lại công kích công tác cán bộ, quy chụp bản chất chế độ là những thủ đoạn tuy cũ nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm, nhất là trong môi trường không gian mạng - nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tất cả những diễn biến đó cho thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang ngày càng quyết liệt, phức tạp và đi vào chiều sâu, đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh chính trị vững vàng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Khẳng định giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chúng ta cần khẳng định một cách đanh thép và khoa học về giá trị trường tồn của nền tảng tư tưởng Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là một học thuyết khoa học phản ánh đúng đắn quy luật phát triển khách quan của xã hội loài người, mà còn là kim chỉ nam hành động, được Đảng ta vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Chính nhờ ánh sáng của học thuyết này, dân tộc ta đã xác định đúng con đường phát triển, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Những thành tựu to lớn của đất nước chính là minh chứng sống động nhất bác bỏ mọi luận điệu cho rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời.

Về mối quan hệ giữa Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần nhận thức rõ rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Do đó, hai hệ giá trị này không hề tách rời, biệt lập hay mâu thuẫn nhau, mà ngược lại, chúng hòa quyện, thống nhất hữu cơ, bổ sung cho nhau, tạo thành một chỉnh thể nền tảng tư tưởng vững chắc dẫn đường cho Đảng và nhân dân ta. Mọi luận điệu cố tình tách rời, chia cắt, đối lập hai hệ tư tưởng này đều là sự xuyên tạc thô bạo, nhằm mục đích sâu xa là phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, tước bỏ vũ khí lý luận sắc bén của cách mạng Việt Nam.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ tiên quyết là phải nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Cần quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn bộ xã hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị không thể dừng lại ở việc học tập nghị quyết một cách hình thức, mà phải đi vào thực chất, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu sâu sắc giá trị khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ khi nắm vững bản chất khoa học, chúng ta mới có đủ cơ sở lý luận để bác bỏ các quan điểm sai trái.

Đồng thời, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn liền mật thiết với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Cấp ủy các cấp cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các tổ chức đảng phải thực sự là những hạt nhân chính trị gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình một cách thực chất. Công tác quản lý đảng viên phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực tế đã chứng minh, khi tổ chức đảng mạnh, khi cán bộ thực sự gương mẫu và liêm chính, thì niềm tin của nhân dân được củng cố, và mọi sự xuyên tạc, vu cáo của thế lực thù địch sẽ tự động bị đẩy lùi vì không còn “mảnh đất” để gieo mầm độc hại.

Xây dựng “pháo đài” tư tưởng và làm chủ không gian mạng

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, nhưng trước hết đòi hỏi sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác trong học tập lý luận chính trị, coi đây là nhu cầu tự thân, là trách nhiệm chính trị bắt buộc.

Phải nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, thường xuyên trau dồi, trang bị tri thức lý luận để nâng cao khả năng “miễn dịch”, tạo sức đề kháng tự nhiên trước các luồng thông tin độc hại. Khi bản lĩnh chính trị được củng cố vững vàng, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thực sự trở thành một “lá chắn tư tưởng” kiên cố, không bị dao động hay tác động bởi những luận điệu sai trái, xuyên tạc, đồng thời có đủ năng lực và dũng khí để đấu tranh phản bác một cách hiệu quả.

Đặc biệt, đối với lực lượng vũ trang, trong môi trường Quân đội - lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ - nhiệm vụ này càng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn, đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật sắt và quyết tâm chính trị cao độ. Mỗi quân nhân không chỉ đơn thuần là người chiến sĩ cầm súng trên mặt trận quân sự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn phải là người chiến sĩ xung kích, vững vàng, sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Sự trung thành tuyệt đối của lực lượng vũ trang với Đảng là nhân tố then chốt để bảo đảm sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh yếu tố con người, chúng ta cần đặc biệt chú trọng đến trận địa thông tin truyền thông. Cần thực hiện nghiêm việc định hướng chính trị đúng đắn trong các sinh hoạt văn hóa và hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Trong kỷ nguyên số, cuộc đấu tranh trên không gian mạng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính sống còn và cần được tiến hành một cách chủ động, sắc bén, linh hoạt. Không gian mạng hiện nay đang trở thành môi trường “mở”, nơi mà thông tin xấu độc, bịa đặt có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt theo cấp số nhân, tác động mạnh mẽ và trực tiếp tới tâm lý, tư tưởng xã hội.

Ảnh minh họa: TTXVN

Vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ để giám sát chặt chẽ, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm các mầm mống thông tin sai trái để kịp thời ngăn chặn, xử lý và phản bác. Tuy nhiên, “xây” phải đi đôi với “chống”, trong đó “xây” là cơ bản.

Việc xây dựng và lan tỏa các sản phẩm truyền thông chất lượng cao, đa dạng về hình thức từ bài viết chuyên sâu, video, infographic đến các chương trình tương tác số hiện đại, sẽ giúp cung cấp dòng thông tin chính thống chủ lưu, phủ xanh không gian mạng bằng những giá trị tích cực. Chúng ta cần thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ và thường xuyên tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, dùng những tấm gương người tốt, việc tốt, những thành tựu đổi mới của đất nước để phản bác lại những bức tranh xám xịt mà các thế lực thù địch cố tình vẽ ra.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm, nhất thời, mà là yêu cầu mang tính chiến lược, lâu dài, sống còn đối với sự tồn vong của chế độ. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử đó, cần có sự kết hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa nhiều giải pháp: Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục lý luận chính trị sâu rộng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động chiếm lĩnh và làm chủ không gian mạng; và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt của báo chí, truyền thông cách mạng. Đồng thời, phải luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân.

Chân lý thuộc về sự thật và lẽ phải. Khi niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố vững chắc bằng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội rực rỡ của đất nước; khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương sáng về đạo đức cách mạng, về tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc; khi dòng thông tin tích cực, chính thống được lan tỏa mạnh mẽ lấn át những luồng tin xấu độc, thì mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị vạch trần và làm thất bại.

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng chính là giữ vững ngọn đuốc soi đường, giữ vững tương lai tươi sáng của dân tộc. Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đã chọn, tỉnh táo trước mọi luận điệu xuyên tạc và chủ động tấn công trên mặt trận tư tưởng là nhiệm vụ thiêng liêng, mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Đây chính là nhân tố quyết định, then chốt để Đảng ta tiếp tục vững tay chèo lái, dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió, đưa đất nước phát triển bền vững, vươn mình mạnh mẽ, sánh vai với các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.

Tài liệu tham khảo:

1.Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, II, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2.Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

3.Nguyễn Viết Thảo (2020), “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, Tạp chí Lý luận Chính trị số 5.

4.Lê Hải Bình - Nguyễn Thành Lợi (2021), Nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.

Nguồn qdnd.vn