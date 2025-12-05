Kỳ II: Nâng cao “sức đề kháng” tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Việc nhận diện kịp thời các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Do đó, nhiệm vụ nâng cao “sức đề kháng” tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân là yêu cầu cấp bách. Theo đó, mỗi cá nhân cần tự trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết sâu sắc về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi chỉ khi có nền tảng kiến thức vững chắc, hiểu biết thấu đáo, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân sẽ nhận ra, hiểu rõ và phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng...

Cảnh giác với thông tin trên không gian mạng

Để phân biệt thông tin thật - giả, người dùng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn gốc, tác giả thông tin. Nhận biết đầu tiên đó là nguồn tin ẩn danh, không xác định. Đây cũng là dấu hiệu phổ biến nhất khi các thế lực thù địch thường sử dụng các tài khoản ảo, fanpage không có thông tin rõ ràng hoặc các trang web/blog phản động ở nước ngoài. Cùng với đó, tác giả không đáng tin cậy khi người đăng tải là những cá nhân, tổ chức thường xuyên có các hoạt động chống phá, xuyên tạc lịch sử, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần xem xét nội dung và văn phong. Nếu có yếu tố giật gân, câu view, kích động thì tiêu đề thường sử dụng những từ ngữ mạnh, gây sốc, nhằm kích thích sự tò mò, phẫn nộ của người đọc hoặc thông tin một chiều, phiến diện và nội dung chỉ tập trung vào các mặt yếu kém, tiêu cực, thổi phồng sự thật hoặc bóp méo hoàn toàn sự thật, cố tình lờ đi những thành tựu, nỗ lực của Đảng và Nhà nước.

Một dấu hiệu dễ nhận thấy là các bài viết thường sai ngữ pháp, lỗi chính tả thường xuyên bởi có nhiều đối tượng thiếu chuyên nghiệp hoặc vội vàng đăng tải thông tin sai lệch thường mắc các lỗi cơ bản này.

Những thông tin chính thống cần được lan tỏa, chia sẻ để tạo môi trường lành mạnh trên không gian mạng.

Để nhận biết, người đọc, xem, nghe cần kiểm chứng bằng các nguồn chính thống khi tự đối chiếu thông tin bằng cách so sánh thông tin nghi ngờ với các nguồn chính thống (báo điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, truyền hình VTV, Thông tấn xã Việt Nam...). Nếu thông tin không xuất hiện hoặc bị bác bỏ trên các kênh này, khả năng cao đó là tin giả, tin sai trái.

Cần chủ động tra cứu các kênh xác minh tin giả, bởi hiện có nhiều trang web, fanpage của cơ quan chức năng hoặc các tổ chức độc lập chuyên về xác minh tin giả (fact - checking) mà bạn có thể tham khảo. Luôn cảnh giác với hình ảnh, video bị chỉnh sửa vì các thế lực thù địch sử dụng công nghệ cao (AI, deepfake) để tạo ra các hình ảnh, video, âm thanh cắt ghép, làm giả phát ngôn của lãnh đạo nhằm mục đích bôi nhọ. Cần xem xét kỹ các dấu hiệu bất thường về khuôn mặt, giọng nói hoặc bối cảnh xung quanh.

Kiên quyết, chủ động đấu tranh mạnh mẽ

Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần chủ động hành động để làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Trong đó, tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền thông tin sai trái mà hành động đơn giản nhưng hiệu quả nhất là không “tiếp tay” cho kẻ xấu bằng cách không chia sẻ, bình luận (kể cả bình luận phản đối) vào các bài viết sai trái đó, nhằm làm giảm độ lan tỏa của thông tin. Tích cực tương tác tích cực với thông tin chính thống bằng cách chủ động theo dõi, cập nhật thông tin từ các fanpage, website chính thức của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương. Tích cực chia sẻ những thông tin đúng, thành tựu, câu chuyện truyền cảm hứng, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là phải tích cực, chủ động tham gia đấu tranh, phản bác bằng các cách thức như: Sử dụng nút “Báo cáo” (Report) trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo, YouTube...) khi phát hiện nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc có dấu hiệu chống phá Đảng, Nhà nước để các nền tảng gỡ bỏ nội dung xấu, độc. Bình tĩnh sử dụng lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục từ các nguồn chính thống để phản biện lại các luận điệu sai trái (nếu cần thiết, trong phạm vi an toàn).

Bên cạnh đó, cần nâng cao bản lĩnh chính trị và niềm tin. Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Khi có niềm tin và bản lĩnh vững vàng, mọi luận điệu xuyên tạc sẽ trở nên vô nghĩa. Tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng để nâng cao nhận thức, hiểu biết, làm cơ sở để đấu tranh với các thông tin sai trái.

Lực lượng chức năng tăng cường nắm bắt, xử lý các trang thông tin và đối tượng tung tin giả mạo, thất thiệt nhằm làm sạch môi trường mạng.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do đó, các cơ quan chức năng ngoài việc nâng cao nhận thức, còn cần chủ động cung cấp thông tin chính thống. Đặc biệt, các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống đóng vai trò là “bến đỗ niềm tin”, cần kịp thời, chủ động cung cấp thông tin chính xác, khách quan, toàn diện về công tác chuẩn bị và diễn biến Đại hội. Tăng cường các bài viết, chuyên mục phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo văn kiện, tạo sự đồng thuận và định hướng dư luận xã hội.

BOX:

Cần chủ động phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách và cộng đồng với lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng an ninh mạng; cần triển khai các biện pháp mạnh, xử lý kiên quyết, không để thông tin xấu, độc lộng hành trên không gian mạng. Xây dựng và phát huy mạng lưới người có ảnh hưởng (KOLs) tích cực trên mạng xã hội để lan tỏa thông tin đúng đắn, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự là “cốt lõi của cốt lõi”. Việc lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tầm nhìn chiến lược sẽ đập tan mọi âm mưu bôi nhọ, xuyên tạc về nhân sự Đại hội. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc, tiêu cực trong xã hội như tham nhũng, đất đai... để không tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng, kích động. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm bắt tình hình, dự báo âm mưu, xử lý thông tin. Chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế về an ninh mạng và chống thông tin giả mạo để trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xử lý thách thức xuyên biên giới.

Bằng sự đồng lòng, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng làm thất bại mọi âm mưu của thế lực thù địch, bảo đảm cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước.

Quốc Hội