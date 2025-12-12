Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025)

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới

Trong dòng chảy vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam, công tác đối ngoại của tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối đưa hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa vươn ra thế giới. Đặc biệt, năm 2025 - năm đầu sau hợp nhất tỉnh, công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Nhà nước cách mạng, ngoại giao đã được xác định là một mặt trận trọng yếu. Từ nền ngoại giao “tâm công” trong kháng chiến, đến ngoại giao thời kỳ đổi mới và hội nhập, ngành Ngoại giao Việt Nam không ngừng phát triển toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại song phương và đa phương, giữa chính trị đối ngoại với ngoại giao kinh tế, văn hóa và đối ngoại Nhân dân. Những thành tựu nổi bật của đối ngoại đất nước trong suốt 80 năm qua đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, mở rộng quan hệ với hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là niềm tự hào to lớn của ngành Ngoại giao, đồng thời là động lực để các địa phương trong cả nước tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại địa phương trong giai đoạn mới.

Bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh, Sở Ngoại vụ đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch đối ngoại phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo đúng định hướng, hiệu quả, thiết thực. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, tạo nên thế trận đối ngoại toàn diện, thống nhất.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025, Sở đã tham mưu tổ chức thành công nhiều đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ; đồng thời đón tiếp chu đáo, hiệu quả nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Phú Thọ. Sau hợp nhất, công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế do địa phương ký kết được Sở Ngoại vụ rà soát để đề xuất các phương án thực hiện thỏa thuận quốc tế theo Nghị định số 177/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với 15 địa phương quốc tế thuộc các nước Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Bungari, Cuba, Mông Cổ... tạo mạng lưới hợp tác đối ngoại ngày càng rộng mở, thực chất và bền vững. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện, mến khách, năng động trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Xác định ngoại giao kinh tế là trọng tâm trong công tác đối ngoại địa phương, Sở đã tham mưu với tỉnh chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến quy mô lớn. Trong năm 2025, tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội nghị: Xúc tiến du lịch tại Đà Nẵng; Kết nối giao thương Việt Nam - New Zealand; Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; “Gặp gỡ Hàn Quốc”; Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Israel, Thái Lan cùng các tập đoàn lớn trong nước đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo tín hiệu tích cực trong thu hút nguồn lực phát triển. Qua đó, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 đạt 60.325 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 29.684 triệu USD, nhập khẩu đạt 30.643 triệu USD, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hội nhập quốc tế trong phát triển kinh tế địa phương.

Công tác ngoại giao văn hóa tiếp tục được duy trì và nâng tầm. Tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trong bảo tồn, phát huy giá trị 2 di sản UNESCO là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan, đồng thời tham gia các diễn đàn di sản văn hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa Đất Tổ ra quốc tế. Cùng với đó, tỉnh tạo điều kiện cho 3 đoàn phóng viên quốc tế (Singapore, Hà Lan, Đức) đến tác nghiệp để hình ảnh Phú Thọ được lan tỏa trên nhiều kênh đối ngoại quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của địa phương trong hội nhập.

Công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tính đến tháng 11/2025, toàn tỉnh đã phê duyệt 23 chương trình, dự án PCPNN với tổng vốn cam kết 71,73 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Việc hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình từ ngày 1/7/2025 đã mở ra không gian phát triển mới, tiềm năng mới cho công tác đối ngoại. Ngay sau hợp nhất, tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, tạo khuôn khổ đồng bộ để đưa ngoại giao văn hóa gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bộ máy cơ quan ngoại vụ được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm đối ngoại được chú trọng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập quốc tế.

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế tỉnh trong chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu.

Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của ngành Ngoại giao Việt Nam, với nền tảng đối ngoại đã được xây dựng vững chắc trong năm 2025, Sở Ngoại vụ Phú Thọ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh Phú Thọ trên trường quốc tế.

Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ