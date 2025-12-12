Quyết tâm cao hơn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân

Chiều qua, tại Thủ đô Hà Nội, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khép lại thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc son quan trọng trong hành trình lập pháp và giám sát của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Với khối lượng công việc đồ sộ, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là khối lượng lập pháp lớn nhất từ trước đến nay, chiếm gần 30% tổng số luật và nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Các văn bản pháp luật được thông qua đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, giúp kiến tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân.

Kết quả đó là minh chứng sống động cho quyết tâm cao độ, nỗ lực vượt bậc của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm đồng hành của Quốc hội và Chính phủ trước nhân dân và đất nước. Bên cạnh lập pháp, kỳ họp còn quyết định nhiều vấn đề chiến lược then chốt: Tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan nhà nước; quyết định nhân sự theo đúng quy định của Đảng và pháp luật; thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XIV của Đảng.

Nhìn lại chặng đường 5 năm của Quốc hội khóa XV, chúng ta tự hào trước những thành tựu vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã tổ chức 19 kỳ họp-9 kỳ họp bất thường (không thường lệ) và 10 kỳ họp thường lệ.

Vượt qua những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới đến những thách thức nội tại; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định vấn đề quan trọng và ngoại giao nghị viện.

Những nỗ lực này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bội chi ngân sách, nợ công; duy trì thặng dư thương mại cao; phát triển văn hóa-xã hội; nâng cao an sinh, đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh; mở rộng hội nhập quốc tế; và đạt đột phá trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, Quốc hội khóa XV đã thể hiện tính tiên phong, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm trong tháo gỡ vướng mắc về thể chế, hệ thống pháp luật: Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; tinh gọn bộ máy nhà nước, sáp nhập đơn vị hành chính; mở rộng tự chủ đại học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện.

Vừa qua, Quốc hội tổ chức thành công diễn đàn xây dựng pháp luật và diễn đàn chuyên đề về giám sát, nơi nhân dân, doanh nghiệp, chuyên gia được nói thẳng, nói thật, góp ý trực tiếp vào quá trình lập pháp xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển. Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò đi trước một bước về thể chế; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo...

Các đạo luật quan trọng được ban hành tại Kỳ họp thứ 10 tập trung hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới phát triển bền vững, công bằng và nhân văn.

Thời gian tới, yêu cầu phát triển đất nước đưa ra đòi hỏi bước chuyển động hiệu lực, hiệu quả, đưa các luật, nghị quyết vào thực tiễn đời sống. Hành trình đó đòi hỏi hành động quyết liệt, đồng bộ; năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới phải trở thành “năm đột phá thực thi”. Mỗi điều luật phải được thổi hồn vào cuộc sống với nhịp độ khẩn trương, hiệu lực cao, không kém quá trình xây dựng dự thảo.

Quốc hội đã đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện, triển khai giám sát chuyên đề quý II/2026 về giải ngân gói tín dụng, tỷ lệ năng lượng tái tạo và doanh nghiệp chuyển đổi số được đánh giá là nghị quyết đầu tiên gắn chỉ tiêu giám sát cụ thể, thể hiện quyết tâm xanh hóa nền kinh tế bằng pháp lý và thực tiễn. Công tác giám sát, kiểm toán, công khai là “ba trục” bảo đảm thực thi hiệu quả. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới đây thành lập ba đoàn giám sát thực thi trên nhiều lĩnh vực; và kết quả giám sát sẽ được công bố trên Cổng thông tin Quốc hội, gửi Hội đồng Bầu cử phục vụ đánh giá nhân sự...

Năm 2026 còn là năm bản lề chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay sau kỳ họp, toàn hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 11; chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ, rà soát khung pháp lý, bảo đảm dân chủ, minh bạch, kỷ cương, bảo đảm cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026-2030; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vùng bị thiên tai. Nhiệm vụ giai đoạn mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh đại đoàn kết; đổi mới tư duy, thực hiện hiệu quả các quyết sách chiến lược.

Nhìn lại chặng đường qua, Quốc hội khóa XV để lại di sản không chỉ là hệ thống luật pháp đồ sộ mà là tinh thần trách nhiệm, đổi mới không ngừng. Trách nhiệm của người làm luật phải thấy nhân dân trong từng điều khoản; trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đội ngũ những người thực thi phải biến văn bản thành việc làm cụ thể. Kỳ họp thứ 10 khép lại với quyết tâm tạo nên những bước phát triển đột phá mới, mở ra thập kỷ phát triển bền vững, công bằng, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nguồn nhandan.vn