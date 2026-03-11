Góc nhìn mù quáng

Liên tiếp có các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước, Đặng Thị Huệ (Huệ Như) đã bị Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng ban hành cáo trạng truy tố bị can về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự, đồng thời yêu cầu bị can đang lẩn trốn tại Đức ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thế nhưng, thay vì nhận thức rõ sai phạm của mình, Đặng Thị Huệ vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường chống phá. Từ nơi lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng liên tục đăng tải nhiều bài viết trên fanpage “Góc nhìn Huệ Như về Chính trị Việt Nam” với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền Nhân dân, cổ súy cho các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Sau khi những luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bị dư luận vạch trần, gần đây Đặng Thị Huệ tiếp tục đăng tải nhiều bài viết liên quan đến vụ việc Lê Chí Thành bị bắt tại Thái Lan. Trong các bài viết này, Huệ cố tình tô vẽ Lê Chí Thành như một “người đấu tranh chống tham nhũng”, cho rằng đây là “một trong số rất ít sĩ quan công an dám từ bỏ quyền lực và đặc quyền để lên tiếng phản đối chế độ”. Thậm chí, đối tượng còn xuyên tạc việc Thành bị bắt giữ ở Thái Lan là “một cú ra đòn hiểm ác” của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam nhằm “giăng bẫy pháp lý ở nước ngoài”.

Những lập luận này hoàn toàn sai lệch và mang tính xuyên tạc.

Luận điệu xuyên tạc, chống phá của Đặng Thị Huệ (Huệ Như).

Thực tế, Lê Chí Thành sinh năm 1983, quê quán xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Phương Khoan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), từng là cán bộ Công an nhân dân mang quân hàm Đại úy, công tác tại lực lượng quản lý trại giam. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, Thành nhiều lần vi phạm kỷ luật, không chấp hành quy định của ngành. Theo hồ sơ quản lý cán bộ, Lê Chí Thành đã 51 lần tự ý bỏ vị trí công tác, trong đó có nhiều lần bỏ nhiệm vụ để tham gia các hoạt động đa cấp; đồng thời còn có hành vi đánh bạc, vay nợ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Với những sai phạm nghiêm trọng đó, Bộ Công an đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Lê Chí Thành. Rõ ràng, việc bị tước quân tịch là hệ quả của quá trình vi phạm kỷ luật kéo dài và thiếu tư cách đạo đức nghề nghiệp, hoàn toàn không có chuyện “tự nguyện từ bỏ quyền lực để đấu tranh chống tham nhũng” như những lời tô vẽ của Đặng Thị Huệ.

Sau khi bị khai trừ khỏi lực lượng Công an nhân dân, thay vì nhìn nhận sai lầm và sửa chữa, Lê Chí Thành lại tiếp tục có những hành vi chống đối. Các vụ việc liên quan đến Thành đều là những vi phạm pháp luật cụ thể, đã được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Chẳng hạn, trong vụ án “Chống người thi hành công vụ”, Lê Chí Thành đã có hành vi cản trở giao thông, đưa ra các yêu sách vô lý và ngồi lì trước đầu xe đặc chủng của lực lượng chức năng trong nhiều giờ tại thành phố Thủ Đức. Đây là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, không thể bị đánh tráo khái niệm thành “thực thi quyền tự do ngôn luận”.

Không những vậy, thay vì cung cấp chứng cứ cho các cơ quan chức năng nếu thực sự phát hiện dấu hiệu tham nhũng, Lê Chí Thành lại lợi dụng mạng xã hội để livestream, xúc phạm danh dự cá nhân và vu khống các tổ chức, cá nhân khác. Những hành vi này không phải là “đấu tranh chống tiêu cực”, mà chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý, câu kéo tương tác và tìm kiếm sự hậu thuẫn từ các tổ chức chống đối ở nước ngoài.

Việc Đặng Thị Huệ cố tình đề cao, thần tượng hóa những cá nhân vi phạm pháp luật cho thấy một góc nhìn phiến diện và đầy định kiến. Cần khẳng định rằng Việt Nam là quốc gia thượng tôn pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có đầy đủ công cụ và cơ chế để xử lý mọi hành vi vi phạm, bất kể người đó là ai.

Do đó, việc xử lý một cá nhân vi phạm pháp luật như Lê Chí Thành là trách nhiệm bình thường của các cơ quan thực thi pháp luật theo đúng quy định, chứ không phải là “âm mưu chính trị” như những luận điệu xuyên tạc.

Ở bất kỳ quốc gia nào, những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đều phải bị xử lý. Việc Lê Chí Thành bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ cũng là hệ quả tất yếu của những vi phạm liên quan đến pháp luật của nước sở tại. Việc một số tổ chức tìm cách can thiệp hoặc hỗ trợ cho Thành không phải là minh chứng cho sự “vô tội”, mà thực chất là một toan tính chính trị nhằm tạo ra cái gọi là “vụ việc nhân quyền” để gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài thường cố tình gán cho những người vi phạm pháp luật ở Việt Nam cái nhãn “tù nhân lương tâm”. Họ mặc định rằng bất kỳ ai chỉ trích chính quyền Việt Nam đều là “người đấu tranh dân chủ”, bất chấp những vi phạm pháp luật hình sự rõ ràng. Những tổ chức này luôn cần một “biểu tượng” để duy trì hoạt động và phục vụ mục tiêu chính trị của họ.

Lịch sử cũng cho thấy không ít trường hợp những cá nhân quay lưng với quê hương, chạy theo các thế lực chống đối cuối cùng rơi vào cảnh bị lợi dụng rồi bỏ rơi. Khi không còn giá trị phục vụ mục đích chống phá, họ dễ trở thành gánh nặng và phải sống cuộc đời lưu vong bấp bênh. Không quốc gia nào là “thiên đường” cho những người nhập cảnh trái phép hoặc tìm cách lợi dụng quy chế tị nạn để né tránh trách nhiệm trước pháp luật nước mình.

Những luận điệu của Đặng Thị Huệ về Lê Chí Thành thực chất chỉ là một dạng thông tin sai lệch (fake news) được dựng lên từ góc nhìn phiến diện, nhằm đánh lạc hướng dư luận và biến một người vi phạm pháp luật thành “nạn nhân chính trị”. Mục tiêu cuối cùng của những chiêu trò này là kích động tâm lý xã hội, tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Công lý, sự thật luôn có sức mạnh tự thân. Mọi sự xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm biến những cá nhân vi phạm pháp luật thành “nạn nhân chính trị” đều không thể che giấu bản chất của vấn đề. Pháp luật Việt Nam luôn được thực thi trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không có bất kỳ “vùng cấm” hay “ngoại lệ” nào cho những hành vi vi phạm.

Trong một xã hội ổn định, thượng tôn pháp luật và ngày càng phát triển như Việt Nam, những thông tin sai lệch sớm muộn cũng sẽ bị nhận diện và bác bỏ. Sự thật và công lý luôn có tiếng nói cuối cùng; mọi hành vi lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá đất nước chắc chắn không thể làm lung lay nền tảng chính trị – xã hội vững chắc của Việt Nam.

Trung Tín