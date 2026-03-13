Tán dương tội ác

Cổ nhân từng đúc kết: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Ở đời, những kẻ có cùng quan điểm, cùng tính cách thường tìm đến với nhau. Với những phần tử phản động, chống phá ở hải ngoại cũng vậy. Để phục vụ mưu đồ chính trị đen tối, chúng không chỉ cố tìm đến những kẻ có cùng giọng điệu, hành vi chống đối chính quyền nhằm kết bè kéo cánh mà còn ra sức tâng bốc, ngợi ca bằng những lời lẽ hàm hồ, trơ trẽn đối với những đối tượng vi phạm pháp luật đang vướng vòng lao lý.

Trong bài viết “Tiến sỹ nhiều nhưng dân trí lại thấp” đăng trên Facebook cá nhân, Nguyễn Doãn Đôn - kẻ đang sống lưu vong tại Đức và thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam đã hết lời ca ngợi Hồng Thái Hoàng và Nguyễn Lân Thắng, những đối tượng vi phạm pháp luật, vì tư lợi mà quay lưng lại với lợi ích của đồng bào, dân tộc, sẵn sàng bám víu vào các thế lực bên ngoài để chống phá quê hương - nơi đã nuôi dưỡng họ trưởng thành.

Luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Doãn Đôn.

Theo lời Nguyễn Doãn Đôn, Hồng Thái Hoàng là “một người phụ nữ tuyệt vời mà nhiều vị nên khiêm nhường mang giấy bút đến học”, không chỉ “học kiến thức” mà còn phải “học cả đạo đức làm người, học tính cách dũng cảm, kiên cường, thông minh và mưu trí”. Còn Nguyễn Lân Thắng thì được y tâng bốc là “người hùng”, “có lối sống của người quân tử”, thậm chí là “người vớt vát cho dòng họ Nguyễn Lân danh tiếng”.

Có lẽ người dân Đức - nơi Nguyễn Doãn Đôn đang sống kiếp lưu vong không mấy để ý đến những nhân vật mà y ca tụng. Nhưng ở Việt Nam, không ai lạ gì những đối tượng cộm cán trong cái gọi là “phong trào đấu tranh dân chủ” giả hiệu này.

Trước hết là Hồng Thái Hoàng, tên thật là Hoàng Thị Hồng Thái (sinh năm 1980, trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội). Mặc dù nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật, được cơ quan chức năng nhắc nhở, giáo dục nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Ngày 7/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thị Hồng Thái (Hồng Thái Hoàng) tại Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội (ảnh cơ quan Công an cung cấp).

Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1975), xuất thân trong một gia đình trí thức danh tiếng của Việt Nam. Thế nhưng Nguyễn Lân Thắng lại chạy theo danh lợi, trở thành công cụ cho các tổ chức, cá nhân chống phá trong và ngoài nước. Với bản tính ngông cuồng cùng sự tiếp sức của các thế lực thù địch, Thắng liên tục tham gia các hoạt động chống phá như chụp ảnh, đăng tải thông tin về các cuộc tụ tập đông người, kích động khiếu kiện đất đai, tham gia nhóm phản động No-U, đăng tải hàng loạt bài viết xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo không có kết quả, ngày 5/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự. Đến ngày 12/4/2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam và 2 năm quản chế.

Đối tượng Nguyễn Lân Thắng được các tổ chức khủng bố, chống phá ở hải ngoại tâng bốc, lôi kéo, chống lưng.

Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”. Người Việt cũng có nhiều câu tương tự: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”; “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; hay “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Nhìn vào những kẻ mà Nguyễn Doãn Đôn ra sức tâng bốc cũng đủ thấy rõ tâm tính của y. Việc ca ngợi những đối tượng vi phạm pháp luật không chỉ cho thấy sự đồng lõa với các hành vi chống phá, mà còn phơi bày bản chất cơ hội, xảo trá của kẻ nhân danh “đấu tranh dân chủ” để chống lại lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Cũng cần nói thêm rằng, hoàn toàn không có chuyện “dân trí Việt Nam thấp” như Nguyễn Doãn Đôn rêu rao. Nếu muốn bàn về dân trí, cần hiểu khái niệm này một cách đầy đủ và khoa học. Dân trí không chỉ là tỷ lệ biết chữ hay số năm đi học, mà còn bao gồm nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, khả năng tham gia đời sống xã hội, năng lực sáng tạo và khả năng tiếp cận tri thức mới.

Ít ai quên rằng trước năm 1945, hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ. Từ xuất phát điểm rất thấp đó, nhờ các chiến dịch xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, đến năm 2000, 98% số quận, huyện và xã, phường đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ. Trong nhóm dân số 15 - 35 tuổi, tỷ lệ biết chữ đạt tới 94%. Đây không chỉ là thành quả giáo dục mà còn là minh chứng cho quyết tâm nâng cao dân trí từ gốc rễ của cả dân tộc.

Không dừng lại ở đó, Việt Nam nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm quốc gia đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế. Tạp chí The Economist từng nhận định rằng: Dù GDP bình quân đầu người còn thấp, nhưng trẻ em Việt Nam lại đang được hưởng “một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới”.

Sau gần bốn thập niên đổi mới, Việt Nam cũng không còn là một nền kinh tế lạc hậu phụ thuộc vào nông nghiệp tự cung tự cấp. Quy mô nền kinh tế đã vượt mốc 500 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao của khu vực. Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, kéo theo sự mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và giáo dục – những nền tảng quan trọng để nâng cao dân trí.

Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người (HDI) với ba yếu tố: Sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á (chỉ sau Singapore) và đứng thứ 46 thế giới.

Thực tế cho thấy, dân trí Việt Nam không hề thấp như những kẻ chống phá rêu rao. Ngược lại, những thành tựu về giáo dục, khoa học, phát triển kinh tế - xã hội và các đánh giá khách quan của cộng đồng quốc tế đã chứng minh mặt bằng tri thức của xã hội Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Khi không thể phủ nhận những thành quả ấy, một số đối tượng chống đối chỉ còn cách bóp méo sự thật, tung ra những nhận định phiến diện nhằm hạ thấp hình ảnh đất nước và gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội. Nhưng mọi sự xuyên tạc cuối cùng cũng không thể che lấp được thực tế. Những lời ca tụng lố bịch dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật không chỉ cho thấy sự đồng lõa về tư tưởng, mà còn phơi bày rõ bản chất của những kẻ nhân danh “đấu tranh dân chủ” để chống phá quê hương.

Và chính điều đó khiến những luận điệu như của Nguyễn Doãn Đôn sớm muộn cũng chỉ trở thành thứ âm thanh lạc lõng giữa một xã hội đang phát triển, tiến bộ và ngày càng vững tin vào con đường mình đã lựa chọn.

Hà Phương