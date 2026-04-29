Vàng là tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích

Thủ tướng nêu rõ vàng là tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh nếu có hệ thống pháp lý minh bạch, người dân sẽ giảm găm giữ vàng. Ảnh: VGP

Ngày 29.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo NHNN phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra; điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành.

Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và các nền kinh tế lớn, nâng cao năng lực phân tích dự báo, để có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án.

Tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp...

Thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30.5.2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ.

Nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển", Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng.

Khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (hoàn thành trong quý II/2026). Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

Khẩn trương hoàn thiện ngay phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không hình thức nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

