Bài 2: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Khởi đầu nhiệm kỳ mới với việc xác định yếu tố con người là then chốt, trong Kỳ họp chuyên đề thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XIX (diễn ra vào cuối tháng 10/2025), HĐND tỉnh đã thông qua 28 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nhiều nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho giáo dục, dạy nghề, khuyến khích nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo... thể hiện chủ trương, quan điểm nhất quán của tỉnh về ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tạo sự thay đổi về “chất” cho nhân lực ngành Y tế

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là một trong những điểm sáng của ngành Y tế Phú Thọ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng những năm qua, đơn vị đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực này.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình triển khai thành công các kĩ thuật cao, chuyên sâu trong điều trị.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết: Chúng tôi xác định nhân lực là yếu tố then chốt quyết định chất lượng khám, chữa bệnh. Do đó, tại thời điểm năm 2023, khi địa phương không có chính sách thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế, Bệnh viện đã mạnh dạn ban hành cơ chế ưu tiên nguồn lực để thu hút nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Kết quả, chúng tôi đã thu hút được 1 bác sĩ nội trú về công tác tại đơn vị với số tiền hỗ trợ là 165 triệu đồng. Cùng với đó, bệnh viện đã giành hàng tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế đi học tập, nâng cao trình độ. Hiện nay, Bệnh viện có tổng số 962 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 3 tiến sĩ, 30 bác sĩ chuyên khoa II, 1 bác sĩ nội trú, 7 thạc sĩ, 53 bác sĩ chuyên khoa I, 161 bác sĩ đa khoa. Năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện đã cử 37 lượt cán bộ đi đào tạo ngắn hạn, 79 lượt cán bộ đi đào tạo dài hạn.

Để tháo gỡ những khó khăn trong việc thu hút và đào tạo nhân lực ngành y tế, ngày 25/11/2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 65 quy định “Chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý giai đoạn 2026-2030”. Trong đó, mức thu hút tuyển dụng đối với giáo sư, phó giáo sư lên đến 1 tỷ đồng, tiến sĩ là 500 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú là 300 triệu đồng.

Chính sách ưu đãi trong đào tạo cũng khích lệ với mức hỗ trợ đào tạo trong nước đối với tiến sĩ tối đa là 400 triệu đồng/người, đối với bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú là 100 triệu đồng/người; đào tạo ở nước ngoài đối với tiến sĩ tối đa là 2 tỷ đồng và đối với thạc sĩ là 600 triệu đồng/người. Chính sách ưu đãi hấp dẫn này đã thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc hiện thực hoá mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực.

Việc triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng “chảy máu chất xám” trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện thành công các kỹ thuật cao chuyên sâu. Đặc biệt là bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho y tế tuyến cơ sở để hiện thực hoá mục tiêu đạt 19 bác sĩ trên mỗi vạn dân, từ đó nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Khuyến khích nhân tài

Cùng với y tế, tỉnh cũng có sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong việc ươm mầm, khuyến khích nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhằm hiện thực hoá mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra là “Duy trì chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn thuộc tốp đầu cả nước”, ngày 28/10/2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34 quy định “chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh; học sinh và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cấp khu vực quốc tế và quốc tế” và Nghị quyết số 35 Quy định “mức thưởng đối với học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý”.

100% học sinh đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Pháp trường THPT Chuyên Hùng Vương đã đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Bên cạnh chế độ hỗ trợ ôn luyện thì mức thưởng đối với học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế các môn học văn hóa, kỹ năng nghề, khoa học kỹ thuật, chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia cũng được đánh giá là khá cao, tạo động lực cho học sinh phấn đấu.

Đồng chí Bùi Văn Đường - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ cho biết: Nhà trường rất phấn khởi khi HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết này đúng vào thời điểm thầy, trò đang tập trung ôn luyện kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Trước đây, chế độ hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cấp khu vực quốc tế và quốc tế còn khá khiêm tốn.

Thậm chí phụ huynh học sinh còn phải tự nguyện đóng góp kinh phí, nhà trường huy động các nguồn xã hội hóa để có thể mời chuyên gia, giáo sư về trường giảng dạy hoặc đưa các em đi ôn luyện tại Hà Nội. Chính sách hỗ trợ này là động lực để thầy trò nhà trường yên tâm, nỗ lực ôn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã đạt 26 giải, gồm 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Chính sách khuyến khích học sinh giỏi được tỉnh ban hành kịp thời ngay sau đại hội đã tạo động lực, khích lệ cho thầy và trò các đội tuyển học sinh giỏi năm học 2025-2026. Trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026, Phú Thọ có 229 học sinh đạt giải; trong đó có 11 giải Nhất, 64 giải Nhì, 65 giải Ba và 89 giải Khuyến khích. Tỉnh Phú Thọ đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng và chất lượng giải, có 2 thủ khoa và có 8 học sinh được tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho công cuộc chuyển đổi số

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã xác định cần tập trung thúc đẩy giáo dục đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM/STEAM và chuyển đổi số trong trường học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học. Để đưa chủ trương này đi vào thực tiễn, ngày 28/10/2025 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39 Quy định “các mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ”. Nghị quyết này được đánh giá là bước đột phá quan trọng, thể hiện sự quan tâm, đầu tư thích đáng của cấp ủy, chính quyền địa phương cho nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong trường học.

Nghị quyết số 39 được thông qua đã tạo động lực cho phong trào sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Cụ thể, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2025 đã thu hút 147 công trình, giải pháp tham gia. Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 20-22/3/2026, đoàn Phú Thọ có 7 dự án đoạt giải; trong đó có 3 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Tư.

Dự án “Firesense AI” cảnh báo cháy thông minh bằng công nghệ nhận diện mùi của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Trường THCS Vĩnh Yên đã giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2026.

Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh còn xác định cần nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, gắn kết cung cầu với doanh nghiệp, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Để thúc đẩy công tác giáo dục nghề nghiệp, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 36 Quy định “chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”.

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, toàn tỉnh có 5 trường đại học và 43 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô đào tạo 92.807 học sinh. Hệ thống đào tạo của tỉnh hiện nay có quy mô lớn, đủ sức cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho nhiều lĩnh vực. Công tác đào tạo nghề có nhiều đổi mới, gắn với nhu cầu thực tế, tăng thực hành trên hệ thống thiết bị hiện đại, sát với dây chuyền sản xuất thực tế. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,3%, trong đó 34,6% có bằng cấp, chứng chỉ. Lực lượng lao động cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Những chính sách cần thiết, phù hợp được ban hành ngay sau Đại hội sẽ là động lực quan trọng để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng chính là tiền đề quan trọng để Phú Thọ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nội dung này sẽ được làm rõ trong bài viết tiếp theo với tiêu đề “Tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Dương Liễu