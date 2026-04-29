Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 - Đất Tổ vững bước vào kỷ nguyên mới

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, nhưng âm hưởng của bản hùng ca Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vang vọng và là điểm tựa tinh thần vững chãi cho dân tộc Việt Nam. Đối với mỗi người dân Đất Tổ, tinh thần ngày Chiến thắng không chỉ là niềm tự hào về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc sự kế thừa xứng đáng với những hy sinh xương máu của thế hệ cha anh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tranh cổ động: Anh Minh

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hàng vạn người con của quê hương Phú Thọ đã lên đường, có mặt trên khắp các chiến trường, góp phần làm nên mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Sự hy sinh ấy đã tô thắm truyền thống yêu nước của mảnh đất cội nguồn. Ngày nay, trong dòng chảy của thời đại mới, lòng biết ơn sâu sắc với quá khứ được cụ thể hóa bằng hành động cách mạng với phương châm: Quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Phú Thọ đang đứng trước những thời cơ và vận hội chưa từng có, đan xen với không ít khó khăn thử thách. Tinh thần ngày 30/4 vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành bài học sâu sắc về sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng hòa bình cháy bỏng.

Kế thừa tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực biến niềm tự hào lịch sử thành sức mạnh nội sinh để bứt phá trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ với quyết tâm vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Kiên định quyết tâm xây dựng Phú Thọ trở thành “tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc” không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là lời hứa danh dự trước anh linh các bậc tiền nhân, những Anh hùng, liệt sĩ Đất Tổ đã ngã xuống cho độc lập dân tộc. Với bản lĩnh của dòng máu Lạc Hồng, chúng ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, tận dụng hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự đồng lòng của Nhân dân các dân tộc, đưa quê hương Đất Tổ bứt phá mạnh mẽ, tự tin tiến những bước dài, vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển.

Chiến thắng 30/4/1975 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất. Và hôm nay, khát vọng cường thịnh là đích đến tiếp theo. Giữ vững tinh thần quyết chiến quyết thắng, Đất Tổ Phú Thọ sẽ luôn là điểm sáng, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự giàu mạnh và hạnh phúc.

Phú Thọ