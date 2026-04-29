Tận dụng cơ hội dịp nghỉ lễ kích cầu tiêu dùng

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày (từ 30/4 - 3/5), tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động mua sắm, tiêu dùng của người dân gia tăng mạnh. Nắm bắt cơ hội này, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Phú Thọ đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng sản phẩm, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần duy trì đà tăng trưởng của ngành bán lẻ.

Siêu thị GO! Vĩnh Phúc chủ động nguồn cung hàng dồi dào cùng nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi để kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Những ngày cuối tháng 4, không khí lễ hội lan tỏa khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại với sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Theo dự báo của các doanh nghiệp bán lẻ, sức mua dịp lễ năm nay có thể tăng từ 15 - 20% so với ngày thường và cao hơn cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các đơn vị kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng..., đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm thu hút người tiêu dùng.

Tại hệ thống siêu thị, hoạt động kích cầu diễn ra sôi động với hình thức đa dạng. Các chương trình như giảm giá trực tiếp, tích điểm đổi quà, ưu đãi theo khung giờ... được triển khai đồng loạt, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kết hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực và giải trí, góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, đặc biệt là các gia đình trong dịp nghỉ lễ.

Tại các Siêu thị GO! trong tỉnh, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 triển khai chương trình khuyến mại với chủ đề “Vì Việt Nam chất từng ngày” kéo dài từ ngày 23/4 - 6/5. Chương trình tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm với nhiều ưu đãi lên đến 50%, kèm với cam kết về nguồn gốc sản phẩm từ nông trại đến bàn ăn.

Ngoài ra, GO! ra mắt 2 bộ sưu tập thời trang đặc biệt là “Mảnh ghép” và “Yêu nước”, với mức giá chỉ từ 109.000 đồng/áo. Dịp này, siêu thị còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm kéo dài từ 10h - 22h mỗi ngày như: Giá rẻ bất ngờ, vòng quay vui vẻ, chiêu đãi chè ngon trong khung giờ ngọt ngào, góp phần mang đến không khí mua sắm sôi động, vui tươi và gắn kết cho cả gia đình. Trong khung giờ từ 8h - 20h các ngày cuối tuần có nhiều hoạt động hấp dẫn như: GO! đãi ăn sáng 0 đồng, Workshop trổ tài bánh Việt, buffet thả ga, mang đến những trải nghiệm phong phú về mua sắm, ẩm thực, giải trí.

Không chỉ các siêu thị tổng hợp, các cửa hàng điện máy, cơ sở kinh doanh đồ gia dụng cũng tích cực tham gia “cuộc đua” kích cầu. Nhiều chương trình như: “Giờ vàng giá sốc”, “Đánh tan cái nóng mùa hè”, hay các đợt giảm giá sâu từ 10 - 50% được áp dụng cho sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng, những mặt hàng có nhu cầu cao trong mùa hè. Các chính sách hỗ trợ như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, trả góp lãi suất thấp... cũng được triển khai mang lại nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Anh Lê Việt Cường - Giám đốc Công ty TNHH Lê Cường HB, xã Mường Thàng cho biết: Dịp này, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đặc biệt với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và điện lạnh phục vụ sinh hoạt gia đình. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như kích cầu, công ty chủ động nguồn hàng đa dạng mẫu mã, chủng loại với nhiều phân khúc giá, tập trung vào những sản phẩm có nhu cầu cao như tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp từ, máy giặt, các thiết bị điện lạnh tiết kiệm điện, phù hợp với thu nhập và thói quen sử dụng của người dân nông thôn, miền núi. Đồng thời, chúng tôi áp dụng nhiều chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, tặng quà, miễn phí vận chuyển, hỗ trợ lắp đặt, trả góp lãi suất thấp...

Song song với hệ thống bán lẻ hiện đại, các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh cũng chủ động nguồn cung hàng hóa ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Ban quản lý các chợ tăng cường tuyên truyền, yêu cầu tiểu thương niêm yết giá rõ ràng, không lợi dụng dịp lễ để tăng giá bất hợp lý; chú trọng kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các doanh nghiệp và sự chủ động của hệ thống phân phối, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong quý I/2026 đã có nhiều khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 37 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ chiếm trên 74%, tăng 13,2%.

Tuy nhiên, sức mua tăng cao trong dịp lễ cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, mỹ phẩm, điện tử...; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Trương Thanh Sơn, trong quý I/2026, qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý 239 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 1,3 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu về hàng cấm, hàng nhập lậu; hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm trong lĩnh vực giá, đầu cơ găm hàng; vi phạm trong kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa...

Đảm bảo thị trường ổn định dịp lễ 30/4 và 1/5, Chi cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường bám nắm địa bàn, tăng cường kiểm tra các mặt hàng có sức tiêu thụ cao như thực phẩm, mỹ phẩm, điện tử... và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về giá, chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân lựa chọn mua sắm tại những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Lệ Oanh