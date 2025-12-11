Lương Sơn tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Những ngày cuối năm, bên cạnh việc tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026, xã Lương Sơn đang tích cực chuẩn bị cho cho sự kiện chính trị trọng đại: Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ đầu tháng 11/2025, Đảng ủy xã Lương Sơn đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và trưởng các ban, ngành chủ chốt. Trên cơ sở đó, UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử xã, gồm 17 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch UBND xã, bảo đảm đầy đủ các vị trí chủ chốt, thư ký và ủy viên theo luật định.

Ủy ban bầu cử được đặt trụ sở tại Phòng Văn hóa - Xã hội, có con dấu và kinh phí hoạt động riêng, thể hiện tính chuyên nghiệp, độc lập và trách nhiệm trong vận hành. Đó là những bước đi đầu tiên, nhưng cũng là quan trọng nhất để tạo dựng “khung xương” cho một cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật và hiệu quả.

Ngày 9/12 vừa qua, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức nghiêm túc, dân chủ với sự tham gia của đầy đủ các thành phần theo quy định. Ủy ban MTTQ xã, với vai trò trung tâm đoàn kết và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đã dẫn dắt tiến trình hiệp thương một cách linh hoạt, chặt chẽ.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất của Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ trì hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thuý Hoà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhấn mạnh: “Danh sách ứng cử không chỉ là những cái tên. Chúng ta đang lựa chọn những người đủ tâm - tầm - uy tín để đại diện cho tiếng nói Nhân dân ở mỗi thôn, mỗi cơ quan”.

Hội nghị đã thống nhất 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới, bảo đảm đầy đủ các tiêu chí về tỷ lệ nữ (39%), tỷ lệ tái cử (52%), đại biểu ngoài Đảng (13%) và đại biểu trẻ (17%), đều vượt mức tối thiểu theo luật định. Điều này thể hiện rõ nỗ lực của Lương Sơn trong việc đề cao tính đại diện và bình đẳng chính trị, yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng HĐND trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương đang đổi mới mạnh mẽ.

Trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại tiểu khu 9, đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Lương Sơn nhấn mạnh: Bầu cử không chỉ là quy trình pháp lý, mà là dịp để người dân gửi gắm niềm tin. Thước đo của chúng ta là sự hài lòng của cử tri. Chi bộ, mỗi đảng viên cần nắm chắc tinh thần chỉ đạo về công tác bầu cử, phổ biến các mốc tiến độ, nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền đến từng hộ dân.

Tinh thần “bám dân, bám chi bộ” ấy khiến công tác bầu cử không chỉ là nhiệm vụ hành chính của xã, mà thực sự lan tỏa thành phong trào chính trị tự giác ở từng thôn, từng tổ dân cư. Giúp cho trong quá trình chuẩn bị bầu cử là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Tại hội nghị triển khai công tác bầu cử của tỉnh tổ chức trực tuyến đến cấp xã, các thành viên Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử xã Lương Sơn đã được quán triệt đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn và nội dung mới của công tác bầu cử, đặc biệt là yêu cầu bảo đảm an ninh, niêm yết danh sách cử tri và ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử.

Ngay sau hội nghị, xã triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận: Công an xã kiểm tra an ninh tại các điểm dự kiến đặt khu vực bỏ phiếu; bộ phận Văn hóa - Xã hội xây dựng kế hoạch truyền thông; các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền đến từng khu dân cư. Tất cả tạo thành một mạng lưới phối hợp liên thông, bảo đảm từng chi tiết nhỏ nhất đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong hành lang trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công xã, một cụ cao niên ở thôn Đồng Bái chia sẻ: “Cứ mỗi kỳ bầu cử, dân chúng tôi lại mong xem ai là người đại diện. Nhìn cách xã làm việc năm nay, tôi tin cuộc bầu cử sẽ rất nghiêm túc và công bằng”.

Chia sẻ về mục tiêu của địa phương, Bí thư Đảng uỷ Đoàn Tiến Lập khẳng định: “Chúng tôi đặt mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử công bằng, minh bạch, đúng quy trình; không để xảy ra thiếu sót dù là nhỏ nhất”.

Đồng chí Chủ tịch MTTQ Đinh Thị Thuý Hoà cũng nhấn mạnh: “Điều chúng tôi mong nhất là cử tri nhận thấy lá phiếu của mình có giá trị, và những người được bầu thực sự xứng đáng với niềm tin đó”.

Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và niềm tin được bồi đắp từ Nhân dân, xã Lương Sơn đang sẵn sàng cho ngày hội lớn. Cuộc bầu cử lần này không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực để địa phương củng cố bộ máy chính quyền trong bối cảnh phát triển mới, nơi một Lương Sơn xanh hơn, hiện đại hơn và dân chủ hơn đang từng ngày hình thành.

Thuỳ Anh (Lương Sơn)