Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Chiều 11/12, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ; những kết quả đạt được, nguyên nhân những hạn chế, tồn tại; phương hướng, biện pháp khắc phục và các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi sáp nhập, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm hoạt động thông suốt. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy phù hợp với đặc điểm riêng của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, nội chính, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị kiểm điểm

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới, được triển khai toàn diện trên các mặt: Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức - cán bộ, kiểm tra - giám sát, dân vận và xây dựng Đảng trong các cơ quan Nhà nước. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; việc thực hiện các chủ trương, kết luận, quy định của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm nghiêm túc, đúng tiến độ.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu, góp phần giữ vững ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh xác định phương châm hành động trong năm 2026 là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, ổn định tổ chức và tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu; đẩy mạnh đào tạo và ứng dụng công nghệ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Thu Hồng - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và sự đóng góp của từng cá nhân đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đối với kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và mỗi cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến tham gia, xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, trong đó cần quan tâm đề ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả để triển khai thực hiện.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2025; khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026...

Thu Hà