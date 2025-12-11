Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025)

Chủ động chuẩn bị các hoạt động đối ngoại kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam

Chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quy mô lớn, thể hiện vai trò, vị thế trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có cuộc trao đổi với đồng chí Quách Tất Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động đối ngoại để hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tiến độ công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động đối ngoại tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ được giao.

PV: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa việc tổ chức các hoạt động đối ngoại kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam tại Phú Thọ?

Đồng chí Quách Tất Liêm: Kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường xây dựng, trưởng thành và đóng góp của công tác đối ngoại vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đối với Phú Thọ, sự kiện càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi trùng với thời điểm tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ.

Thông qua chuỗi hoạt động đối ngoại lần này, tỉnh mong muốn giới thiệu mạnh mẽ hình ảnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn, giàu bản sắc, an toàn, thân thiện, năng động tới bạn bè quốc tế; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh, những định hướng lớn trong không gian phát triển mới. Đây là dịp để tỉnh Phú Thọ mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực quốc tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 - 2030.

Quan trọng hơn, các hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI, hình thành mạng lưới bạn bè, đối tác rộng mở - phù hợp tinh thần đối ngoại toàn diện, hiện đại. Qua đó, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong hội nhập sâu rộng, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

PV: Những nội dung chủ yếu của các hoạt động đối ngoại được tổ chức trong dịp này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Quách Tất Liêm: Các hoạt động được thiết kế đa dạng, phong phú và có quy mô lớn, bám sát Kế hoạch số 8660/KH-UBND, ngày 7/11/2025 của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh tập trung công tác tuyên truyền rộng rãi trên các cơ quan báo chí, nền tảng số và tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại các địa điểm quan trọng. Mục tiêu là tạo không khí phấn khởi, lan tỏa ý nghĩa 80 năm ngành Ngoại giao, đồng thời giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới.

Trong đó, điểm nhấn lớn là Chương trình gặp mặt “Phú Thọ - Hội tụ, hợp tác và phát triển”, dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2025 với khoảng 170 đại biểu. Đây sẽ là sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp FDI tiêu biểu. Chương trình chính bao gồm: Biểu diễn nghệ thuật, diễn xướng dân gian giới thiệu bản sắc văn hóa Đất Tổ. Trình chiếu video clip “Phú Thọ - Hội tụ, hội nhập, phát triển” thể hiện diện mạo mới của tỉnh sau sáp nhập. Các bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh ủy, Bộ Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp FDI. Trong khuôn khổ các hoạt động, dự kiến, tỉnh tổ chức Giải golf hữu nghị Phú Thọ năm 2025 với sự tham gia của đại biểu trong và ngoài nước. Đây là hoạt động giao lưu thể thao - ngoại giao quan trọng, tạo môi trường kết nối thân thiện, mở ra nhiều cơ hội xúc tiến đầu tư trực tiếp.

Nhìn chung, chuỗi hoạt động vừa mang dấu ấn văn hóa, vừa thể hiện tầm nhìn đối ngoại của Phú Thọ, tạo hiệu quả thiết thực trong thu hút hợp tác quốc tế.

PV: Thưa đồng chí, Ban Tổ chức triển khai công tác chuẩn bị như thế nào để đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, hiệu quả?

Đồng chí Quách Tất Liêm: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8660/KH-UBND, ngày 7/11/2025 và phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì, đảm nhận việc phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để chuẩn bị toàn diện Chương trình gặp mặt và Giải golf hữu nghị.

Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động; phối hợp cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất và lực lượng triển khai nhiệm vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chương trình nghệ thuật và phối hợp tổ chức Giải golf, bảo đảm tính đặc sắc, trang trọng.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, cùng Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đang gấp rút sản xuất video clip “Phú Thọ - Hội tụ, hợp tác và phát triển”, đồng thời đề xuất danh sách các doanh nghiệp FDI tiêu biểu tham dự sự kiện.

Về phía Ban Tổ chức, chúng tôi tổ chức họp rà soát tiến độ, yêu cầu các cơ quan bám sát nhiệm vụ được giao; phối hợp chọn nhà cung cấp dịch vụ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hậu cần... bảo đảm chuyên nghiệp, hiện đại, theo đúng thông lệ quốc tế.

Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang diễn ra đúng hướng, đúng tiến độ. Tỉnh Phú Thọ quyết tâm tổ chức chuỗi hoạt động thật sự trang trọng - thiết thực - hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh trong hội nhập quốc tế và chào mừng dấu mốc 80 năm vẻ vang của ngành Ngoại giao Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Lan (thực hiện)