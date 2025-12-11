Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ XIII

Ngày 11/12, tại Hội trường Trung ương Đảng (Hà Nội), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nhiệm kỳ Đại hội XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của trên 190.000 đại biểu.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Phú Thọ và các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trung ương Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ

Toàn tỉnh Phú Thọ có 150 điểm cầu tham dự. Tại điểm cầu Tỉnh uỷ, có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, nhiệm kỳ Đại hội XIII đánh dấu bước tiến dài, toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhiều mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) cơ bản hoàn thành. Việc lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và đạt kết quả nổi bật, khẳng định tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã trở thành thực tiễn sinh động, tạo niềm tin mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã thi hành kỷ luật hơn 2.300 tổ chức đảng, trên 97.400 đảng viên; trong đó có 174 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Hơn 664.600 tỷ đồng và trên 2.200ha đất được kiến nghị thu hồi qua thanh tra, kiểm toán. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố hơn 18.900 vụ án, xử lý nhiều tập thể, cá nhân sai phạm; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tăng 53% so với nhiệm kỳ trước. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được trên 77.498 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua và yêu cầu giai đoạn tới phải thực hiện trên tinh thần “kiên trì - quyết tâm - đồng thuận - toàn diện - đột phá”. Đồng chí nhấn mạnh kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững bản lĩnh, nguyên tắc; tạo đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, coi phòng ngừa là cơ bản, phát hiện - xử lý là quan trọng và có tính đột phá; đổi mới tư duy phòng, chống tham nhũng gắn với phương châm “bốn không”. Tiếp tục ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; ưu tiên thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy và cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính; siết chặt kỷ luật, kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập; đẩy mạnh công khai, minh bạch, chuyển đổi số; phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể, báo chí và Nhân dân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Trung ương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Yến