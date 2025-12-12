Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng

Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo địa phương sau sáp nhập

Ngày 11/12, tại Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua của Cụm năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao đổi kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động hội nhà báo địa phương sau sáp nhập”.

Quang cảnh hội nghị.

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng có 6 đơn vị Hội Nhà báo tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo sâu sát của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo 6 tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, các đơn vị trong Cụm thi đua tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả cao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và các cơ quan báo chí. Kết quả nổi bật và thiết thực nhất là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao thu hút được hội viên tham gia sôi nổi; hội nhà báo các tỉnh đều chủ trì tổ chức tốt giải báo chí của các tỉnh và thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua quan tâm tổ chức hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Trong đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung vào phương pháp, kỹ năng tác nghiệp trong tình hình mới như: Kỹ năng sáng tạo tác phẩm dự thi Giải báo chí Quốc gia; sản xuất video đáp ứng chuẩn kỹ thuật các nền tảng số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, nhất là khi thực hiện việc sáp nhập tổ chức Hội và trực thuộc Ủy ban MTTQ các tỉnh quản lý như: Địa bàn hoạt động rộng; cán bộ, hội viên chưa thực sự gắn bó, thiếu tính kết nối chặt chẽ; cơ chế hoạt động chưa thống nhất; việc bố trí, sắp xếp cán bộ còn vướng mắc. Cùng với đó, nguồn kinh phí hoạt động hạn chế, trong khi quy mô hoạt động tăng nhiều lần; cơ chế, chính sách về việc giao và sử dụng kinh phí ở các tỉnh trước khi sáp nhập khác nhau, tác động không nhỏ đến chất lượng hoạt động.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo địa phương sau sáp nhập. Trong đó, tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, thành tựu trong hoạt động, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên; kiên quyết xóa bỏ tư tưởng cục bộ, tâm lý vùng miền; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các chi hội, liên chi hội trong phát động và tổ chức phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi số trong báo chí; tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động hội.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm một số nội dung như: Ban hành sớm các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ và công tác hội hằng năm, giai đoạn để Hội Nhà báo các địa phương có cơ sở, kịp thời đề xuất chủ trương, kinh phí hoạt động; tăng nguồn kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; tăng cường các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo, nhất là về báo chí hiện đại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển đổi số báo chí...; có ý kiến với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo địa phương hoạt động ổn định, hiệu quả.

Các đơn vị trong cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2026.

Năm 2026, cụm thi đua tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động báo chí và hội nhà báo; phối hợp với các cơ quan tham mưu của tỉnh quản lý hoạt động báo chí, truyền thông.

Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; trong đó chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên phù hợp với chuyển đổi số báo chí và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào làm báo; triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí (sửa đổi).

Phấn đấu 100% hội viên, nhà báo thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có hội viên, nhà báo vi phạm pháp luật và quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Duy trì thường xuyên công tác thi đua - khen thưởng; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các hội trong cụm thi đua.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh trao Cờ luân lưu cho đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình - đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2026.

Nhân dịp này, các đơn vị trong cụm đã bình xét và đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh và Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên; tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ và Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên. Các đơn vị trong cụm thi đua đã ký giao ước thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2026 cho Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình.

Ánh Nguyệt