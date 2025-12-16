Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn trên địa bàn

Ngày 16/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa, nắm bắt tình hình triển khai một số dự án lớn trên địa bàn, gồm: Dự án đường song song với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai; Dự án xây dựng các nút giao IC2, IC5 tại phường Vĩnh Phúc và Dự án Thung lũng Thanh Xuân tại phường Xuân Hòa.

Cùng đi có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai được xác định là công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra thực địa Dự án đường song song với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đoạn tuyến từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường cũ) có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng. Tuyến đường được xây dựng với quy mô gần 6km tuyến chính và khoảng 2km đường nhánh kết nối nút giao Vành đai 4. Khởi công từ năm 2022, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện được hơn 8,7ha trong tổng số gần 29ha cần thu hồi, phần diện tích còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Riêng đoạn từ Quốc lộ 2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú, dài hơn 4,1km, đã hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công nền, mặt đường và các hạng mục phụ trợ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong quý II/2026. Giá trị khối lượng xây lắp đạt khoảng 110 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nắm bắt tiến độ hoàn thành các hạng mục của Dự án đường song song với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Đối với đoạn tuyến từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (phía Nam đường sắt), giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành 6,5km và thông xe nhiều đoạn quan trọng; giai đoạn 2 cũng đã thông tuyến khoảng 2,4km. Tổng vốn đã giải ngân của toàn dự án đến nay đạt gần 249 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án vẫn gặp không ít khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác xác định nguồn gốc đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và tình trạng thiếu hụt nguồn đất đắp. Một số khu vực chưa được phê duyệt giá đất cụ thể hoặc còn vướng mắc trong bố trí tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Nhiều khó khăn, vướng mắc của các dự án được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành trực tiếp trao đổi, tìm cách tháo gỡ.

Cùng với dự án đường song song đường sắt, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nhằm tăng cường kết nối giao thông địa phương với trục cao tốc huyết mạch của khu vực.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 13/6/2025, với tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B, cấp I. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028, sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành. Ngày 25/11/2025, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, cống điều tiết đang được hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, bảo đảm điều kiện triển khai thi công.

Dự kiến, dự án sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025 tại khu vực nút giao IC5; các điều kiện phục vụ lễ khởi công đã được chuẩn bị cơ bản đầy đủ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng lãnh đạo UBND tỉnh, phường Xuân Hòa nghe báo cáo quy hoạch tổng thể Dự án Thung lũng Thanh Xuân

Đối với Dự án Thung lũng Thanh Xuân tại phường Xuân Hòa, nhiều hạng mục đang được triển khai đúng kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao các hạng mục vào quý II/2027.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh, các dự án hạ tầng giao thông và đô thị nêu trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân. Các công trình khi hoàn thành mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, phân loại từng nhóm khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ; những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài. Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, đối với Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026 nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, đô thị và du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

