Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Bình Tuyền, Bình Xuyên, Bình Nguyên, Xuân Lãng

Chiều 15/12, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Lê Tất Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trần Văn Tiến - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các xã Bình Tuyền, Bình Xuyên, Bình Nguyên, Xuân Lãng sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bí Thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh trao đổi với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp. Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp thứ 10, Đoàn ĐBQH tỉnh có 76 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và 24 lượt phát biểu tại hội trường. Các ý kiến tập trung vào những nhóm vấn đề then chốt của nhiệm kỳ như: Hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ; hoàn thiện chính sách năng lượng, các vấn đề kinh tế - xã hội bức thiết. Trước đó, qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương 43 ý kiến, kiến nghị. Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được các văn bản trả lời 15 ý kiến, kiến nghị. Số ý kiến còn lại sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát trả lời trong thời gian tới.

Cử tri Dương Văn Công, xã Bình Tuyền phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Nguyễn Thu Giang, xã Bình Xuyên nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2025, nhất là từ sau sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri các xã đề nghị Quốc hội, Chính phủ, tỉnh quan tâm chính sách phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách tại cấp xã; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bình ổn giá vật liệu xây dựng; tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông liên thôn, liên xã; quan tâm hơn nữa đến công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người khuyết tật.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh siết chặt công tác quản lý thị trường, đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; có cơ chế hỗ trợ sản xuất đối với các hộ dân thuộc khu vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã thông tin những điểm nổi bật của Việt Nam từ sau đại dịch Covid -19 đến nay. Nền kinh tế phục hồi, phát triển nhanh với GRDP giai đoạn 2020 – 2025, tăng khoảng 6,5%; Việt Nam đã tạo ra không gian phát triển mới cho đất nước với tốc độ cao hơn; nhiều nút thắt, điểm nghẽn tồn tại nhiều năm được tháo gỡ; lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển tốt, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Về công tác đối ngoại, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia trên thế giới và giữ được môi trường hòa bình ổn định; số người đi học tập, lao động ở nước ngoài liên tục tăng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết, thời gian tới, một trong những nhiệm vụ cốt lõi là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, độc lập, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Huy động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã giải trình, làm rõ hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; việc quản lý giá vật tư nông nghiệp, giá vật liệu xây dựng, nhất là nguồn đất phục vụ san lấp các dự án lớn; các cơ chế, hỗ trợ hộ dân khu vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để kéo giảm giá vật liệu xây dựng, giá vật tư nông nghiệp; cơ chế hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau nhường đất triển khai xây dựng các công trình, dự án...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin kết quả nổi bật của tỉnh năm 2025 và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cùng giải pháp tháo gỡ khó khăn, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trước mắt, tỉnh tập trung làm tốt công tác quy hoạch để huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường quảng bá, thu hút các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch. Rà soát, thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư; khởi công mới các dự án giao thông tạo sự kết nối liên vùng. Tiếp tục quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực văn hóa – xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân.

Thuý Hường