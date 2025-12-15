Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 15/12, tại xã Đà Bắc, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính - TUV, Bí thư Đảng uỷ xã Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hà Ánh Phượng - Giáo viên Trường THPT Hương Cần, xã Hương Cần đã tiếp xúc với 240 cử tri các xã: Đà Bắc, Tiền Phong, Cao Sơn sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; thông tin kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tại Kỳ họp; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã: Đà Bắc, Tiền Phong, Cao Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, cử tri đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nội dung: Đề nghị quan tâm bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện cải tạo đường tỉnh 433, đặc biệt là đoạn tuyến từ xã Đà Bắc đến xã Đức Nhàn. Xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho việc đầu tư xây dựng tuyến đường liên kết các khu chức năng phía Bắc của xã Đà Bắc. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Xem xét tăng biên chế tối thiểu, bổ sung chính sách đãi ngộ và phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp xã, đảm bảo chính quyền cơ sở đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cử tri xã Đà Bắc đề nghị quan tâm bố trí kế hoạch vốn thực hiện cải tạo đường tỉnh 433.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị sớm thực hiện chính sách cải cách tiền lương và điều chỉnh tăng lương cho cán bộ, công chức và người lao động. Ưu tiên xem xét, bố trí nguồn lực, vốn đầu tư công (hoặc kêu gọi đầu tư xã hội hóa) xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các bến thủy nội địa theo hướng đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại, đảm bảo khả năng khai thác tối đa tiềm năng du lịch của khu vực. Bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của xã, bảo đảm đủ không gian, công năng theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp các tuyến đường kết nối vùng; hạ tầng điện; hạ tầng viễn thông và xử lý rác thải cho các xã vùng lòng hồ, đặc biệt là Khu du lịch hồ Hòa Bình. Kéo dài thời gian thực hiện các dự án thuộc vốn Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2021 - 2025 đến hết tháng 12/2026 để kịp thời triển khai các dự án còn dở dang.

Cử tri xã Cao Sơn tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri các xã kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành liên hồ, tăng cường cảnh báo sớm, rà soát lại các vùng nguy cơ cao, sớm có giải pháp hỗ trợ, di dời hoặc gia cố hạ tầng. Bổ sung biên chế hợp lý cho các lĩnh vực khối lượng công việc lớn như đất đai, tài chính, nông nghiệp, chuyển đổi số; có cơ chế thu hút cán bộ trẻ có trình độ về công tác tại miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Xem xét tăng mức hỗ trợ đối với người cao tuổi, người nghèo, người có công, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục cải thiện chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng mức thu dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo chi trả đúng, phù hợp với việc chăm sóc bảo vệ rừng của các tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách sau khi sáp nhập; xác định khu vực Hòa Bình sẽ tập trung phát triển nông nghiệp xanh, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, trong đó có các xã Đà Bắc, Tiền Phong và Cao Sơn.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời, làm rõ những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chia sẻ những khó khăn của các xã và ghi nhận, tiếp thu, làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.

* Cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Tuấn Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang đã tiếp xúc cử tri cụm xã: Hạ Hòa, Đan Thượng, Yên Kỳ, Vĩnh Chân và Văn Lang sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham dự Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn và nguyện vọng của cử tri. Với 76 lượt phát biểu tại tổ và 24 lượt phát biểu tại hội trường, các đại biểu trong Đoàn đã chủ động, sâu sát, phát biểu ý kiến ở hầu hết các nội dung thảo luận; đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước và phát triển vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách Quốc hội thông qua sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới một kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh.

Cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực sau sáp nhập. Đề nghị các cấp, ngành sớm xử lý dứt điểm các dự án treo, tránh gây lãng phí. Nhiều ý kiến mong muốn được quan tâm đầu tư các công trình nông nghiệp, hệ thống kênh tiêu, cầu liên vùng, bảo đảm kiên cố, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng chống ngập úng.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động bán chuyên trách ở khu dân cư sau sáp nhập, nhất là những người đã tham gia công tác từ 20–30 năm.

Cử tri phát biểu ý kiến tâm huyết tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nhận được những ý kiến, phản ánh của cử tri, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất giải pháp tháo gỡ để bộ máy mới hoạt động, vận hành thông suốt, thực sự gần dân, sát dân, tạo thuận lợi nhất cho Nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Mạnh Hùng - Đức Anh