Khuyến cáo đối với công dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới Campuchia-Thái Lan

{title}
{publish}
{head}
Ngày 15/12, trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới Campuchia-Thái Lan, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan:
Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
1. Ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh. Liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại.
2. Chủ động liên hệ ngay các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết theo thông tin sau:
- Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Điện thoại: +855977492430, +855316199999; email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com
- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia
Điện thoại: +855979439888; email: tlsq.battambang@gmail.com
- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia
Điện thoại: +855.979.732255; email: tlsqsiha@gmail.com
- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Điện thoại: +66898966653; email: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com
- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan
Điện thoại: +66935367869; email: konkaen.th@mofa.gov.vn
- Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:
Điện thoại: +84981848484; email: baohocongdan@gmail.com.
Ngoài ra, công dân có thể thông tin tới các cơ quan chức năng qua đường link và mã QR sau: https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8
Nguồn nhandan.vn
Nhiều nước đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công ngày 14/12 tại Sydney (Australia) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang điều chỉnh chiến lược thực thi luật di trú, chuyển trọng tâm từ các cuộc truy quét diện rộng sang nhắm trực tiếp vào những người nhập cư bất...
Campuchia - Thái Lan tiếp tục tấn công nhau dọc biên giới hôm nay, dù Tổng thống Trump đã điện đàm với lãnh đạo hai nước về lệnh ngừng bắn.
Giới đầu tư không khỏi lo ngại giá dầu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang.
Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, sau khi Nhà vua phê chuẩn kiến nghị giải tán Hạ viện, một cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày.
Xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ năm, khi hai bên tiếp tục dùng hỏa lực mạnh tập kích nhau, gây ra thương vong cho binh sĩ và dân thường.
Quốc hội Thụy Sĩ bầu ông Guy Parmelin làm Tổng thống 2026, với cam kết mang lại hy vọng và tầm nhìn xa trong thời kỳ khó khăn.