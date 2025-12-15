Năm 2025, Phú Thọ có 4.500 doanh nghiệp thành lập mới

Với mục tiêu phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch... tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, tập trung các giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Với việc xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, Phú Thọ đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Khu công nghiệp Bá Thiện II.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; bên cạnh thị trường truyền thống, tỉnh đã và đang chuyển hướng đến một số thị trường tiềm năng như: Châu Âu, Mỹ, Úc... Cùng với đó, tỉnh luôn quan tâm công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ bằng việc đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Năm 2025, tỉnh đã thu hút được 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bằng 114,2% so với kế hoạch và tăng 38,5% so với năm 2024; vốn đầu tư trong nước (DDI) ước đạt gần 220.000 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2024.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Nhiều cơ chế, chính sách, nhất là về lĩnh vực đầu tư, đất đai, nhà ở, quản lý ngân sách, giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được cụ thể hóa, ban hành kịp thời. Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục không cần thiết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chú trọng xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, thường xuyên đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện tốt các chính sách và hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách về thuế, hải quan, tín dụng...

Với những giải pháp tích cực, năm 2025, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao, với 4.500 doanh nghiệp, bằng 128,6% so với mục tiêu phấn đấu, tăng 44,2% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng, bằng 114,3% so với mục tiêu, tăng 29,1% so với cùng kỳ. Khoảng 1.000 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 25% so với năm 2024.

Hoàng Nga