Sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ là nguồn động viên to lớn cho U22 Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngay sau trận bán kết với chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines, HLV Kim Sang Sik bày tỏ hết sức vui mừng khi đã cùng U22 Việt Nam tiến vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik vỡ òa cảm xúc cùng các học trò khi giành chiến thắng ở trận đấu đầy khó khăn này. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả các cầu thủ và người hâm mộ với chiến thắng hôm nay. Đã có rất đông cổ động viên Việt Nam tới Thái Lan cổ vũ chúng tôi. Đó là nguồn động lực rất lớn cho cả đội”.

HLV Kim Sang Sik bày tỏ hài lòng với màn trình diễn của toàn đội dù cho rằng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Ông đánh giá Văn Thuận đã tỏa sáng đúng lúc khi đội bóng gặp khó khăn và mang về chiến thắng, và toàn đội sẽ có 3 ngày chuẩn bị để cải thiện những điều còn thiếu sót trước khi bước vào trận chung kết.

Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Đình Bắc chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi lần đầu góp mặt tại một trận bán kết SEA Games và toàn đội đã chơi tốt để giành chiến thắng, bất chấp việc U22 Philippines tiến bộ rất nhiều.

Đình Bắc cũng bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự cổ vũ vô cùng lớn của cổ động viên Việt Nam trên sân. Anh cho biết toàn bộ sự tập trung của mình giờ hướng về trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Cũng tại cuộc họp báo, HLV U22 Philippines Garrath McPherson cho rằng đây là trận đấu mà đội nào thắng cũng đều xứng đáng. Ông đánh giá cao U22 Việt Nam là một tập thể đồng đều, luôn chủ động và có sự áp đảo trong các pha bóng tấn công. Tuy vậy, nhà cầm quân này cũng dành lời động viên cho các học trò U22 Philippines khi đã nỗ lực giữ tập trung, hóa giải các pha tấn công của U22 Việt Nam. Ông bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của mình thiếu đi chút may mắn ở những phút cuối trận đấu, song nhấn mạnh: “Điều quan trọng trong bóng đá là sau thất bại, bạn phải tiến lên phía trước và tiếp tục chuẩn bị cho tương lai”.

Nguồn baotintuc.vn