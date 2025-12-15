Đóng điện thành công Tổ máy biến áp 500kV - 900 MVA đầu tiên do Việt Nam chế tạo trên lưới điện quốc gia

Vào hồi 23 giờ 23 phút ngày 14/12, tại Trạm biến áp 500kV Hòa Bình (phường Hòa Bình), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) và Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) đã phối hợp tổ chức đóng điện thành công Tổ máy biến áp 500kV - 3x300 MVA thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình.

Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, do EVNNPT làm chủ đầu tư; NPTPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Công trình được thực hiện tại Trạm biến áp 500kV Hòa Bình, phường Hòa Bình.

Thời khắc đóng điện thành công máy biến áp 500kV - 900 MVA đầu tiên do Việt Nam chế tạo trên lưới điện quốc gia tại Trạm biến áp 500kV Hòa Bình.

Công trình có quy mô đầu tư: Thay 2 máy biến áp 500/220/35kV - 450 MVA hiện hữu bằng 2 máy biến áp 500/220/35kV-900 MVA, làm tăng quy mô công suất toàn trạm thêm 900 MVA, nâng tổng công suất của trạm lên 1.800 MVA. Trong đó, giai đoạn 1 thay máy biến áp AT2 từ 450 MVA lên 900MVA; giai đoạn 2 thay máy biến áp AT1 từ 450 MVA lên 900 MVA, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn tới.

Máy biến áp 500kV – 3x300 MVA là sản phẩm của dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ giao EEMC thiết kế, chế tạo. Sau khi được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá sản phẩm đạt xuất sắc, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất chủ trương đưa vào vận hành, EEMC đã triển khai vận chuyển, lắp đặt tại vị trí AT2 Trạm biến áp 500kV Hòa Bình. Với sự chỉ đạo của EVNNPT, sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ máy biến áp đã hoàn thành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh vào ngày 8/12.

Trong bối cảnh các máy biến áp 450 MVA của Trạm biến áp 500kV Hòa Bình vận hành nhiều thời điểm quá tải, việc nâng công suất sẽ góp phần đảm bảo an toàn vận hành cũng như tăng cường năng lực truyền tải điện từ các nguồn thủy điện ở khu vực Tây Bắc, bảo đảm cấp điện ổn định cho tỉnh Phú Thọ, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao. Đây là dự án cấp bách, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tổ máy biến áp 500kV - 3x300 MVA do EEMC thiết kế, chế tạo tại Trạm biến áp 500kV Hòa Bình.

Việc đóng điện nâng công suất máy biến áp AT2 tại Trạm biến áp 500kV Hòa Bình thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025–2030; 71 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2025).

Tiếp nối thành công này, EEMC sẽ tiếp tục chế tạo và cung cấp các máy biến áp 500kV – 900 MVA để góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ngọc Lam