Chè búp xanh Yên Thủy khẳng định vị thế trên thị trường

Giữa xu hướng tìm kiếm các sản phẩm nông nghiệp sạch và có nguồn gốc rõ ràng, chè búp xanh Yên Thủy nổi lên như một thương hiệu giàu tiềm năng của tỉnh. Bằng chiến lược đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ trong chế biến và chuẩn hóa quy trình sản xuất, Công ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình đã đưa sản phẩm địa phương vươn lên nhóm OCOP 4 sao, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị kinh tế cho người lao động.

Hành trình thương hiệu OCOP 4 sao

Buổi sớm ở xã Yên Thủy, những triền đồi phủ sương nhẹ, từng lớp chè xanh rung trong gió, phía xa dãy Trường Sơn bàng bạc như một tấm phông khổng lồ tạo nên không gian yên bình mà giàu sức sống. Chính điều kiện khí hậu ôn hòa và thổ nhưỡng đặc trưng đã hình thành vùng chè nơi đây từ những năm 80 của thế kỷ XX. Trong ký ức của nhiều người, hương vị chè Yên Thủy là sự cộng hưởng từ màu xanh mướt của đồi chè, gió núi và kỹ nghệ chế biến truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hương vị đậm đà, chát ngọt và màu xanh ánh vàng khi pha là điểm nhận diện của chè búp xanh Yên Thủy. Đó cũng là lý do Công ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật để nâng tầm thương hiệu chè địa phương, hướng tới thị trường rộng lớn trong và ngoài nước.

Quy trình chế biến chè được công ty duy trì ở mức nghiêm ngặt nhằm bảo tồn sự tinh túy của nguyên liệu. Những búp chè tươi sau khi hái được xào đầu để giảm ẩm, làm mềm đọt chè, hỗ trợ quá trình diệt men tiếp theo. Chè được vò kỹ để nước ép nổi lên bề mặt lá, rồi chuyển sang sấy nhằm đạt độ ẩm yêu cầu và tạo mùi thơm đặc trưng. Từng công đoạn xào, vò, sấy, lăn tạo hình được thực hiện chuẩn xác, giúp cánh chè xoăn chắc, sắc xanh ánh vàng và hương cốm thoang thoảng khi pha.

Đến nay, nỗ lực hiện đại hóa sản xuất đã mang lại kết quả rõ rệt. Năm 2023, sản phẩm của Công ty được chứng nhận “Sản phẩm, dịch vụ vàng vì người tiêu dùng” tại Diễn đàn Phát triển thương hiệu uy tín quốc gia. Tháng 1/2024, “Chè búp xanh Yên Thủy” đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Tiếp đó, tháng 9/2024, sản phẩm được vinh danh là một trong 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Vùng nguyên liệu chè của Công ty TNHH MTV 2-9 Hoà Bình.

Nâng cao giá trị chè xanh

Đằng sau những gói trà thơm là hệ thống sản xuất quy củ với mức đầu tư lớn. Công ty đã xây dựng cơ sở chế biến trị giá nhiều tỷ đồng, trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất bình quân 0,2 tấn sản phẩm/giờ, đáp ứng các đơn hàng lớn. Nguồn nguyên liệu chủ yếu được cung cấp từ các hộ dân nhận khoán đất trong vùng, khu vực với hàng trăm ha chè, tạo việc làm cho 200 công nhân với thu nhập bình quân gần 80 triệu đồng/người/năm.

Theo bà Đào Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình: Để đạt chuẩn OCOP 4 sao, sản phẩm phải trải qua 8 bước sản xuất khắt khe: Từ thu hái bằng tay, xào diệt men ở 300°C trong 3 - 5 phút, làm nguội, vò trong 1,5 - 2 giờ, sàng tơi ở 250 - 300°C, sấy đạt trên 90%, lăn lên hương ở 220 - 350°C trong 40 phút, đến công đoạn đóng gói trong túi 10g, 100g, 200g hoặc hộp 0,5 - 1kg hút chân không với hạn sử dụng 12 tháng. Kết quả là sản phẩm chè khô có màu xanh đen, hương tự nhiên, khi pha cho nước vàng sáng.

Hiện công ty đang phát triển nhiều phân khúc từ trà mặn với mẫu mã đa dạng nhằm mở rộng tệp khách hàng. Bao bì được thiết kế trang nhã, hộp trà bát giác hay hộp vuông giúp sản phẩm trở thành món quà biếu sang trọng, phù hợp với thị trường quà tặng.

Hiện nay, sản phẩm có mặt tại nhiều tỉnh như Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Khánh Hoà, TP HCM... góp phần nâng cao độ phủ thương hiệu và năng lực cạnh tranh của chè trong nước.

Cũng theo bà Thảo, chè búp xanh Yên Thủy được xác định là sản phẩm thế mạnh của doanh nghiệp. Mục tiêu trong thời gian tới là hình thành vùng sản xuất tập trung, chuẩn hóa quy trình để hướng tới thị trường khó tính nhất.

Từng bước mở rộng thị trường

Cùng với đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, Công ty đang đẩy mạnh mở rộng quy mô, diện tích vùng trồng, dự kiến trong năm 2025 hoàn thành mở rộng trên 30 ha chè giống với hơn 100 hộ tham gia, công suất chế biến đạt hàng trăm tấn mỗi năm tại các xã Lạc Lương, Lạc Thuỷ và Đại Đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược, giúp ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường cơ giới hóa, xây dựng mô hình VietGAP cho 30 ha chè, doanh nghiệp đã đưa hiệu quả sử dụng đất từ 70 triệu đồng lên 200 triệu đồng/ha, trung bình 120 triệu đồng/ha.

Không chỉ hướng đến thị trường nội địa, Công ty đang định hướng mở rộng tiêu thụ ra nước ngoài. Cùng với đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, trưng bày sản phẩm, kết nối cung, cầu được triển khai liên tục nhằm tiếp cận hệ thống phân phối lớn và mở rộng độ nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh sản xuất, doanh nghiệp chú trọng đổi mới quản lý, giảm chi phí gián tiếp, tối ưu lao động, đầu tư máy móc để tăng lợi nhuận và hạ giá thành. Bao bì, mẫu mã sản phẩm được nâng cấp theo thị hiếu người tiêu dùng hiện đại, đồng thời đẩy mạnh truyền thông qua các nền tảng số, Facebook, TikTok...

Sự phát triển của Công ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình không chỉ nâng tầm sản phẩm chè Yên Thủy mà còn góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy ngành nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Với chiến lược bài bản, sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cùng định hướng mở rộng thị trường, chè búp xanh Yên Thủy đang dần trở thành niềm tự hào của người dân vùng phía Nam của tỉnh. Trên hành trình tìm kiếm thành công từ những sản phẩm nông nghiệp, những gói trà mang hương núi gió ngàn ấy không chỉ là đặc sản địa phương mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Hồng Trung