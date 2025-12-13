Hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn

Thời gian qua, dù phải đương đầu với “vòng vây” khắc nghiệt của thiên tai và dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), nông nghiệp Phú Thọ vẫn giữ vững đà tăng trưởng, với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 1.145 nghìn tấn (tăng 3%) và thủy sản tăng 5,3%. Trên nền tảng đó, ngành nông nghiệp tỉnh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với một chiến lược đầy tham vọng: Chuyển từ tư duy sản xuất truyền thống sang xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái và tuần hoàn, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã xác định rõ mục tiêu: Xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái theo hướng công nghệ cao, hữu cơ và tuần hoàn. Mục tiêu cụ thể đặt ra cho năm đầu tiên của giai đoạn này là phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt hơn 1.141 nghìn tấn, sản lượng thịt hơi đạt 486,8 nghìn tấn..., đồng thời có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh đang thúc đẩy sự chuyển dịch căn bản trong tư duy và hành động. Đó là chuyển đổi từ “chuỗi cung ứng nông sản” sang phát triển “chuỗi giá trị ngành hàng” một cách toàn diện. Điều này đòi hỏi phải gia tăng tỷ trọng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu mạnh và giảm thiểu tối đa thất thoát.

Nông nghiệp Phú thọ phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt hơn 1.141 nghìn tấn năm 2026

Chiến lược nông nghiệp tuần hoàn (kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp) là điểm nhấn quan trọng nhất trong phương hướng nhiệm vụ trọng tâm. Thay vì mô hình sản xuất tuyến tính (sản xuất - tiêu thụ - thải bỏ), ngành nông nghiệp khuyến khích việc tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến để quay lại phục vụ sản xuất.

Đơn cử, phụ phẩm từ cây trồng (rơm rạ, thân ngô) được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc ủ phân hữu cơ; chất thải chăn nuôi được xử lý bằng công nghệ Biogas hoặc sản xuất phân bón vi sinh. Mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra nguồn nguyên liệu đầu vào chi phí thấp, khép kín quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Về mặt sinh thái, tỉnh ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ nguồn đất, nước. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng thoái hóa đất, làm giàu dinh dưỡng tự nhiên và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm do dư lượng hóa chất.

Song song với đó, việc ứng dụng công nghệ cao tập trung vào các giải pháp thông minh như: Công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun sương... được triển khai để tiết kiệm tối đa nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các hệ thống giám sát đất đai và canh tác chính xác giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đầu vào, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn sinh thái.

Song song với các giống bưởi đặc sản, người trồng bưởi Đoan Hùng thử nghiệm các giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt

Nhằm tạo ra chuỗi giá trị mạnh, Phú Thọ xác định tập trung vào các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh. Các thương hiệu nổi tiếng như: Bưởi Đoan Hùng, Chè (Tân Sơn, Thanh Sơn), Cá lồng trên sông Đà, sông Lô, hay các sản phẩm gia súc, gia cầm chất lượng cao sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và quy mô sản xuất.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn. Việc này không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm mà còn tạo ra đa giá trị tích hợp, biến nông thôn thành điểm đến hấp dẫn. Hiện Phú Thọ đã có 609 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, tạo tiền đề vững chắc cho việc nâng cấp chất lượng và mở rộng thị trường.

Để hiện thực hóa chiến lược, ngành nông nghiệp Phú Thọ sẽ tập trung xây dựng các đề án quan trọng. Đáng chú ý là Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực, gắn với xây dựng sản phẩm OCOP và du lịch. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu đất đai thông qua Đề án Đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là yếu tố then chốt, giúp quản lý đất đai minh bạch, thu hút các dự án đầu tư lớn vào nông nghiệp công nghệ cao một cách thuận lợi hơn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và những bước đi chiến lược rõ ràng, thời gian tới hứa hẹn là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp Phú Thọ theo hướng xanh, sinh thái và bền vững, tạo ra giá trị cao hơn cho người nông dân và kinh tế địa phương.

Lê Hoàng