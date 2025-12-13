Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị sau hợp nhất tỉnh

Sau hợp nhất tỉnh, bài toán đặt ra cho chính quyền địa phương không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp bộ máy hành chính mà còn thiết kế lại không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch và quản lý đô thị trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm tăng trưởng hài hòa, ổn định, bền vững.

Tái cấu trúc không gian phát triển

Khu trung tâm tỉnh được quy hoạch đồng bộ, hiện đại.

Từ 1/7, việc gộp các đơn vị hành chính đã tạo ra một Phú Thọ mới, rộng lớn hơn, đa dạng hơn về dân cư và kinh tế. Trong bối cảnh đó, công tác quy hoạch cần được rà soát toàn diện, tránh tình trạng chồng chéo các quy hoạch cũ và bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất. Đây là thời điểm cần một “bản đồ phát triển” mang tính kết nối vùng, xác định rõ vai trò của từng đô thị, trung tâm kinh tế và khu vực vệ tinh; đồng thời cân đối giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ và đảm bảo không gian sinh thái.

Theo đó, các phương án quy hoạch được rà soát, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với điều kiện sau hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, quy hoạch tỉnh đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2025; nghiên cứu phương án quy hoạch đô thị hai bờ sông Lô, khu hành chính tập trung; thẩm định 5 đồ án quy hoạch, 14 đồ án quy hoạch điều chỉnh phân khu, 5 đồ án quy hoạch chung, 35 nhiệm vụ thiết kế quy hoạch; thông qua 2 đồ án quy hoạch khu công nghiệp (Thanh Ba và Đoan Hùng - Giai đoạn 1); hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng đối với 12 khu công nghiệp.

Hợp nhất tỉnh mở ra cơ hội xây dựng hệ thống đô thị đa trung tâm, giảm tải cho khu vực lõi và khai thác hiệu quả tiềm năng các khu vực trước đây còn phân tán. Theo các nhà quản lý, ưu tiên trong giai đoạn này là đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, chỉnh trang đô thị và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Thời gian qua, tỉnh quan tâm, chú trọng đưa nội dung về phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị theo quy hoạch. Tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chính sách phát triển vùng động lực và tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương. Đồng thời, tăng cường các hoạt động trao đổi, phối hợp với các tỉnh lân cận và các địa phương trong vùng để phát triển trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Hướng tới hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại

Kết cấu hạ tầng trọng điểm tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng như đường kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái; tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu)...

Đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Đà Bắc đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 131 km đường cao tốc; 941,9 km đường quốc lộ; 1.898,5 km đường tỉnh lộ, 1.438,8 km đường đô thị, 25.435 km đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố đạt 81,5%; hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại, tỷ lệ đô thị hóa đạt 17,7%.

Đến tháng 10/2025, tỉnh đã triển khai 9 dự án nhà ở xã hội (2 dự án đã hoàn thành, 7 dự án đang triển khai xây dựng); đến hết năm 2025, luỹ kế hoàn thành 4.460 căn, đạt 115% so với kế hoạch (3.877 căn), trong đó riêng năm 2025 ước hoàn thành 2.913 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Hạ tầng cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; lưới điện quốc gia đã cấp điện tới tất cả các xã, phường. 100% xã, phường và 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhiều công trình lưới điện và các đường dây, trạm biến áp tiếp tục được đầu tư. Tỉnh đã phối hợp tốt triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng và Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Mạng lưới nước sạch được mở rộng, chất lượng nước được cải thiện với 40 nhà máy và 619 công trình nước sạch nông thôn. Hạ tầng xử lý rác thải, thoát nước thải được chú trọng đầu tư. Hạ tầng, mạng lưới phân phối thương mại, dịch vụ phát triển hiện đại ở cả đô thị và nông thôn, với 368 chợ, 9 trung tâm thương mại, 29 siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện ích Winmart+ trải rộng.

Hạ tầng các khu du lịch quốc gia, khu du lịch trọng điểm từng bước được hoàn thiện, đã khởi công hệ thống cáp treo Cuối Hạ, Serena Resort... tạo điểm nhấn du lịch của tỉnh.

Hạ tầng giáo dục có nhiều công trình quy mô, kiến trúc hiện đại được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại được bổ sung. Hạ tầng văn hóa, thể thao cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tổ chức các sự kiện văn hóa lớn của khu vực, của tỉnh và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Hạ tầng viễn thông phát triển đồng bộ, từng bước xóa vùng trắng, vùng lõm về sóng và dịch vụ Internet, 100% trung tâm xã có cáp quang; phủ sóng 3G, 4G đạt 99% diện tích toàn tỉnh, phát sóng 170 trạm 5G tại các trung tâm đô thị, du lịch trọng điểm. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đô thị và khu, điểm du lịch quốc gia được tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư...

Toàn cảnh Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.

Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh nhận định: Sau hợp nhất, tỉnh đứng trước thời cơ lớn để tái định vị chiến lược phát triển, nhưng cùng với đó là không ít thách thức về tổ chức không gian và quản lý đô thị. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể, đồng bộ, có tính liên kết và dựa trên dữ liệu khoa học sẽ trở thành nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, một đô thị được quy hoạch bài bản, quản lý hiệu quả sẽ là điểm cộng quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đinh Thắng