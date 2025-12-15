Xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thân thiện trở thành yếu tố then chốt để giữ chân và thu hút doanh nghiệp. Tỉnh xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, gắn với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tinh thần cầu thị, lắng nghe doanh nghiệp và xử lý kịp thời vướng mắc thời gian qua đã mang lại những chuyển biến rõ nét.

Công ty TNHH công nghệ thông minh ASSA ABLOY Việt Nam, KCN Bá Thiện (xã Bình Tuyền) là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Thụy Điển, chuyên sản xuất các sản phẩm khóa và thiết bị an ninh thông minh.

Thẳng thắn chỉ ra và tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Qua rà soát của các sở, ngành, có 58 doanh nghiệp và nhà đầu tư phản ánh vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai - quy hoạch, thủ tục đầu tư, đấu nối hạ tầng, chính sách thuế và tuyển dụng lao động. Đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến tiến độ, hiệu quả triển khai dự án, do đó được xác định là những khâu cần ưu tiên cải cách.

Từ thực tiễn đó, tỉnh xác định việc cải thiện môi trường đầu tư phải bắt đầu từ việc “gỡ nút thắt” cơ chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Tinh thần cải cách tiếp tục được thể hiện tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý IV/2025 diễn ra cuối tháng 11. Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành trực tiếp đối thoại, trả lời thẳng thắn từng kiến nghị của doanh nghiệp, đúng thẩm quyền và đi thẳng vào vấn đề.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, lãnh đạo UBND tỉnh, đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã kịp thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị nhằm chủ động giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời cam kết tiến độ xử lý cụ thể, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai; rút gọn các khâu trung gian không cần thiết; hạn chế tình trạng hồ sơ “qua nhiều cửa”; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đáng chú ý, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết theo nguyên tắc “đúng người - đúng việc - đúng thời hạn”, từ xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận, mở rộng dự án, hoàn thuế đến đấu nối giao thông và xử lý vi phạm hành lang đường bộ. Điều này thể hiện nỗ lực chuyển đổi từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả.

Quyết tâm đổi mới - xây dựng môi trường đầu tư thực chất, bền vững

Chính quyền tỉnh Phú Thọ khẳng định quan điểm nhất quán: Thành công của nhà đầu tư chính là thành công của địa phương. Tỉnh triển khai mô hình “một cửa - đồng hành - đúng hẹn”, đẩy mạnh số hóa quy trình thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thời gian, chi phí, hạn chế rủi ro pháp lý cho nhà đầu tư. Đồng thời, tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương bảo đảm doanh nghiệp được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, hạ tầng.

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư - tài chính được tinh giản, chuẩn hóa và công khai trên Cổng dịch vụ công, giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, thực hiện. Tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường trách nhiệm giải trình và kiên quyết xử lý các trường hợp gây phiền hà doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, triển khai đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế nhằm tạo dư địa tài chính cho doanh nghiệp phát triển.

Riêng trong tháng 11/2025, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 44 văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ, đặc biệt đối với các lĩnh vực có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao như đất đai và nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, thời gian xử lý thủ tục đầu tư, tài chính, đất đai được rút ngắn đáng kể; mức độ hài lòng của doanh nghiệp tăng mạnh. Theo kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương xếp loại xuất sắc, với 5 sở và 140 xã, phường được xếp loại xuất sắc.

Nhờ đó, kinh tế tỉnh ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh ước đạt 10,52%, vượt kế hoạch đề ra, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm 4 tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Tính đến ngày 20/11/2025, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư FDI đạt khoảng 1,51 tỷ USD, bằng 203% so với cùng kỳ và bằng 142,6% mục tiêu tăng trưởng năm 2025; vốn DDI ước đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 71% so với mục tiêu năm 2025. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao với hơn 4,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 84,5% so với cùng kỳ, vượt 24,3% so với mục tiêu tăng trưởng; số vốn đăng ký mới ước đạt 39,7 nghìn tỷ đồng, tăng 46,3% so cùng kỳ, vượt mục tiêu tăng trưởng và có 925 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng 28% so với cùng kỳ.

Với tinh thần cầu thị, quyết tâm đổi mới và phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư tin cậy, an toàn và giàu tiềm năng. Tỉnh đặt mục tiêu không chỉ thu hút thêm nhiều dự án chất lượng cao mà còn xây dựng hệ sinh thái đầu tư - kinh doanh thực chất, bền vững, trong đó, doanh nghiệp được xem là trung tâm và là động lực phát triển. Những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng rõ nét cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Phú Thọ trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Văn Cường