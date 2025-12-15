Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Ghép thành công thận của người chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gia đình một người bệnh chết não vừa quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Ghép thành công thận của người chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiến hành hội chẩn chuẩn bị ghép tạng.

Người hiến tạng là bệnh nhân nam, 59 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết não nặng, hôn mê sâu và được xác định chết não. Sau khi được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không có dấu hiệu hồi phục, gia đình bệnh nhân đã tự nguyện hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác. Ngay trong đêm 13/12, ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp phẫu thuật lấy và ghép ngay hai quả thận cho hai bệnh nhân đang chờ ghép tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ghép thành công thận của người chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

E kíp bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiến hành ghép thận.

Đây là ca hiến tạng thứ 7 được thực hiện tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh tiếp tục khẳng định những nỗ lực không ngừng của Bệnh viện trong công tác truyền thông, tư vấn, vận động hiến tặng mô, tạng, cũng như sự trưởng thành về chuyên môn, quy trình và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong hành trình nối dài sự sống cho người bệnh.

Gia Thái


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Bệnh viện đa khoa tỉnh Người chết Thành công Người bệnh Bệnh nhân Sốt xuất huyết Nhân viên y tế Gia đình Chết não
