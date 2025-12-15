Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Ngày 15/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với chương trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5 cùng nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến quản lý ngân sách, định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thống nhất cao với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, phân tích các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh liên quan đến các nhóm vấn đề: Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh và kinh phí tổ chức Đại hội Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công vụ; kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh; chủ trương thu hút nhà đầu tư chiến lược; chủ trương giao quản lý, vận hành các cụm công nghiệp đã được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng cho Khu công nghiệp Đoan Hùng và Cụm công nghiệp Tiên Lương...

Báo cáo đầu tư Trạm cắt 500Kv Hòa Bình 2, đường dây 500Kv đấu nối tại các xã: Đại Đồng, Lạc Lương, Yên Thủy và việc mở rộng Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; Quyết định điều chuyển tài sản giữa các bệnh viện và việc quản lý, tiếp nhận cơ sở nhà, đất từ Kho bạc nhà nước và Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; Chủ trương tiếp tục đăng cai Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; kế hoạch khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chương trình trao đổi cán bộ với tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc...

Đồng ý với các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh liên quan đến kinh phí, nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện, cần tập trung đầu tư hệ thống dịch vụ tốt, bao gồm nhà ở cho chuyên gia và công nhân; đồng thời, phải liên kết đào tạo nhân lực có trình độ, tay nghề, lựa chọn các vị trí thuận lợi để phát triển logistics, đầu tư hạ tầng đến chân hàng rào.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cho rằng: Phải đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung hỗ trợ tối đa, tăng cường giao lưu, mời gọi nhà đầu tư vì ngoài vị trí địa lý thuận lợi, các doanh nghiệp rất quan tâm đến tinh thần hợp tác, đồng hành và hỗ trợ của tỉnh.

Đối với chủ trương đầu tư dự án trạm cắt 500Kv Hòa Bình 2 và đường dây 500Kv đấu nối tại các xã Đại Đồng, Lạc Lương, Yên Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở việc nghiên cứu về khả năng chuyển điện sạch từ Lào về; nghiên cứu mô hình thủy điện tích năng kết hợp với điện gió và năng lượng mặt trời. Trong phát triển các khu, cụm công nghiệp, yêu cầu đặt ra là các nhà đầu tư phải cam kết lập dự án tại Phú Thọ.

Về chủ trương tiếp tục đăng cai Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo phải mời gọi thêm các nhà tài trợ để giảm gánh nặng ngân sách và nâng cao chất lượng tổ chức giải.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ báo cáo Đề án phát triển Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến vào Đề án phát triển Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đối tượng cấp báo miễn phí trên địa bàn tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác...

