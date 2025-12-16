Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025

Ngày 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.” Diễn đàn do Chính phủ và Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đồng chủ trì tổ chức.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 được tổ chức với quy mô gồm 1 phiên toàn thể cấp cao và 2 phiên chuyên đề. Phiên toàn thể cấp cao diễn ra vào chiều 16/12. Hai phiên chuyên đề tổ chức vào sáng cùng ngày, gồm phiên về tài chính - ngân hàng và phiên về kinh tế tuần hoàn.

Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về các kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2025, nhất là việc thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số); nhận diện, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước; phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức cho phát triển kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số; đề xuất các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030 và các định hướng, giải pháp điều hành cụ thể trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã tổ chức thành công diễn đàn; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia trong và ngoài nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào thực tiễn, bám sát điều kiện khách quan của từng địa phương, lĩnh vực.

Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua. Mặc dù bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, song tình hình kinh tế - xã hội trong nước phát triển khá toàn diện, tích cực và cao hơn năm 2024. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng cũng nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những đột phá chiến lược của Việt Nam trong thời gian tới, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo động lực mới cho phát triển đất nước...

Lê Hoàng