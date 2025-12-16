Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy làm việc với Thường trực Đảng ủy các phường: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh

Ngày 16/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các phường: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường báo cáo sau hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, từng bước ổn định hoạt động. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao.

Quang cảnh buổi làm việc

Kinh tế – xã hội các xã, phường phát triển ổn định; hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực; chuyển đổi số được đẩy mạnh. Đời sống Nhân dân nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm; quốc phòng, an ninh giữ vững; cải cách hành chính, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được chú trọng.

Bên cạnh kết quả đạt được còn gặp những khó khăn, vướng mắc như: Khối lượng công việc lớn; năng lực một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; chính sách còn chậm điều chỉnh; lúng túng trong xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; phần mềm quản lý thiếu đồng bộ. Công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư còn kéo dài...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy tham gia ý kiến tại hội nghị về lĩnh vực tài chính ngân sách địa phương

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, đại diện các xã, phường đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như bổ sung biên chế, nhất là các lĩnh vực tài chính, đất đai, công nghệ thông tin; ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt cho giáo dục; tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính mới. Đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về lĩnh vực đất đai, nhất là chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, đã nỗ lực triển khai công việc, đảm bảo chính quyền mới sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đối với công tác Xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Đảng ủy các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về lĩnh vực phát triển Kinh tế - Xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã, phường phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại tài sản công; sắp xếp các trường học, cơ sở y tế trên địa bàn. Tập trung điều chỉnh lại quy hoạch của các xã, phường. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng của các sân gol, khu du lịch, khu tái định cư. Có các giải pháp hiệu quả để phát triển du lịch lòng hồ Hòa Bình.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng báo cáo kết quả tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã, phường cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; đảm bảo các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Đổi mới phương pháp đào tạo, có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn công tác thăm và khảo sát cơ sở vật chất tại Trường Chính trị tỉnh khu vực Hòa Bình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và đại diện Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý trao tặng xe lăn cho người có công và thân nhân người có công

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các xã, phường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp chung các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát, rà soát các kiến nghị, đề xuất, đảm bảo phù hợp với khả năng nguồn lực của tỉnh, thực hiện theo thứ tự ưu tiên những dự án mang tính kết nối vùng, khu vực dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trò chuyện, động viên các em học sinh Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã thăm, khảo sát thực tế tại Trường Chính trị tỉnh khu vực Hòa Bình, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao tặng 200 xe lăn cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tài trợ.

Đức Anh