Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ các dự án tại xã Lương Sơn và Liên Sơn

Ngày 16/12, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn xã Lương Sơn và xã Liên Sơn. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực tế Dự án Công viên nghĩa trang Lương Sơn.

Dự án Công viên nghĩa trang Lương Sơn có tổng diện tích khoảng 116,6ha, trong đó 32,7ha thuộc xã Liên Sơn và 79,9ha thuộc xã Lương Sơn. Dự án được thiết kế với công suất 10 lò hỏa táng, tổng vốn đầu tư trên 796 tỷ đồng, gồm chi phí thực hiện khoảng trên 721 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng trên 74 tỷ đồng. Dự kiến quý IV/2030, dự án được đưa vào hoạt động. Đến nay, Sở Tài chính đã báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn - IVORY tại xã Lương Sơn.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Lương Sơn và xã Liên Sơn đề nghị nhà đầu tư, sau khi được chấp thuận, phối hợp đầu tư, nâng cấp, duy tu hệ thống đường giao thông qua địa bàn; phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan trong đo đạc, xác định mốc giới, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ. Các địa phương cũng kiến nghị quá trình triển khai cần quan tâm giải quyết việc làm cho lao động địa phương, bảo đảm môi trường, an sinh xã hội và an ninh trật tự.

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến dự án, nhất là vấn đề môi trường, nguồn nước, khoảng cách an toàn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương nghiên cứu dành quỹ đất phù hợp xây dựng khu nghĩa trang Nhân dân phục vụ nhu cầu của người dân quanh khu vực dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra các hạng mục đang thi công trong khuôn viên dự án.

Đối với Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn - IVORY tại xã Lương Sơn, đây là khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với các khu đất công cộng, thương mại dịch vụ, nhà ở, vui chơi giải trí, công viên cây xanh, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Dự án có quy mô khoảng 66ha, dân số dự kiến khoảng 5.300 người, tổng vốn đầu tư trên 2.812 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý II/2027.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn do điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp; địa hình sườn đồi dốc lớn; nền địa chất không đồng đều; việc chuyển đổi đất rừng còn nhiều vướng mắc. Chủ đầu tư đề nghị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Dự kiến Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn - IVORY tại xã Lương Sơn hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý II/2027.

Chia sẻ với những khó khăn trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai dự án thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới cần bảo đảm an toàn công trình, chủ động phòng ngừa sạt lở, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Mục tiêu là xây dựng khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp đồng bộ, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân và góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước. Qua đó, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, chỉnh trang không gian đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của địa phương.

Mạnh Hùng