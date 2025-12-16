Liên Sơn bứt phá từ nền tảng hợp nhất, vươn lên thành điểm sáng phát triển

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại từ ba đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lương Sơn (cũ), xã Liên Sơn đang từng bước khẳng định vị thế là địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh Phú Thọ. Với không gian phát triển rộng lớn, dân số đông và lợi thế đồng bộ về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa, Liên Sơn tạo nền tảng vững chắc cho những bước bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Một trong những động lực then chốt tạo nên diện mạo mới cho Liên Sơn chính là sự bứt phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp vào địa phương

Bứt phá từ hạ tầng

Thời gian qua, xã Lương Sơn đã huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, mở ra cơ hội bứt phá cho địa phương. Đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn xã Liên Sơn đạt khoảng 5.080 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/người, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 5.830 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 16%/năm, trở thành trụ cột quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Song song với đó, nông nghiệp vẫn giữ vai trò nền tảng với giá trị sản xuất đạt hơn 850 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 5,7%, hướng mạnh vào sản xuất hàng hóa và nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Một trong những động lực then chốt tạo nên diện mạo mới cho Liên Sơn chính là sự bứt phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng. Giai đoạn vừa qua, xã đã khởi công xây dựng 133 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với tổng mức đầu tư trên 1.134 tỷ đồng; trong đó, 47 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, chợ, thiết chế văn hóa... được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Liên Sơn đã chú trọng tới việc lắng, nghe, giải quyết kiến nghị của người dân trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm

Đáng chú ý, Liên Sơn đang từng bước trở thành điểm đến của các nhà đầu tư công nghiệp và đô thị. Trên địa bàn xã hiện đã có một khu công nghiệp được thành lập, hoàn thành giải phóng mặt bằng; một khu công nghiệp khác cùng bốn cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Công tác quy hoạch được triển khai bài bản với tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt trên 51%. Nhiều đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, tạo tiền đề hình thành các khu đô thị mới, khu sinh thái, khu dịch vụ hiện đại ở địa phương.

Diện mạo mới từ vùng khó khăn

Điều làm nên chiều sâu và sức lan tỏa của quá trình phát triển ở Liên Sơn không chỉ nằm ở những công trình lớn hay các con số tăng trưởng mà nó còn thể hiện sinh động từ chính cơ sở, từ những xóm từng được xem là “vùng trũng” của nghèo khó. Trong đó, xóm Suối Bu là một ví dụ điển hình.

Người dân xóm Suối Bu phấn khởi với sự đổi thay từng ngày của mảnh đất quê hương

Vốn là xóm có điều kiện đặc biệt khó khăn, chỉ cách đây chừng dăm, bảy năm, Suối Bu từng được người dân gọi là xóm “nhiều không”: không đường, không điện ổn định, không mô hình kinh tế hiệu quả. Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông mới mở, thênh thang giữa cánh đồng lúa, trưởng xóm Đinh Công Thuần không giấu được sự xúc động khi kể lại: nơi con đường hôm nay từng là ruộng sâu, lầy thụt, lối đi nội đồng chỉ vừa một tấm ván cửa. Mùa mưa bùn lầy, mùa nắng bụi phủ bạc mái nhà, cái nghèo như bám riết lấy từng nóc nhà nơi đây.

Thế nhưng, bằng sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, Suối Bu đã thay da đổi thịt. 100% tuyến đường trong xóm được cứng hóa; nhà văn hóa, sân thể thao, công trình vệ sinh môi trường được đầu tư theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Quan trọng hơn, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển rừng sản xuất, trồng tre bát độ lấy măng, cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi. Đến năm 2025, thu nhập bình quân của xóm đạt gần 50 triệu đồng/người; toàn xóm chỉ còn 6 hộ nghèo. Nhiều hộ vươn lên khá giả với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thậm chí có mô hình kinh tế hộ gia đình đạt 600 - 700 triệu đồng/năm.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư xã hội, Liên Sơn còn tập trung vào đầu tư cho con người, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ xã nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Không riêng Suối Bu, xóm Khuộc từng là vùng đất biệt lập “vén mây xuyên núi” cũng đang chuyển mình mạnh mẽ sau khi tuyến đường bê tông nối từ trung tâm xã vào xóm được đầu tư. Từ độc canh ngô, sắn, người dân ở xóm Khuộc đã chuyển sang trồng cam, bưởi, phát triển chăn nuôi hàng hóa. Nhiều hộ đạt thu nhập từ 250 triệu đồng/năm trở lên. Từ chỗ không ai biết đến, nay xóm Khuộc trở thành địa chỉ cung cấp gia súc, gia cầm thương phẩm có tiếng trong vùng.

Từ những công trình hạ tầng quy mô lớn đến những con đường bê tông len lỏi vào từng xóm nhỏ, từ khu công nghiệp, khu đô thị tương lai đến những mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả, Liên Sơn đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm nền tảng, bứt phá vươn lên lên mạnh mẽ.

Mạnh Hùng