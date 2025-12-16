Nghiệm thu Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ngày 16/12, tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức nghiệm thu cấp Chủ đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Buổi nghiệm thu do đồng chí Phạm Hồng Phương – Phó Tổng Giám đốc EVN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì, với sự tham dự của đại diện Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, xây lắp và Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án báo cáo các hạng mục công trình của Dự án đã được thi công hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và đã được Hội đồng nghiệm thu các cấp kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Cụ thể, tổ máy số 1 đã đóng điện thành công lần đầu và vận hành lên lưới 500kV từ ngày 18/8/2025, hòa lưới lần đầu ngày 19/8/2025; đến nay đã hoàn thành toàn bộ các bước thí nghiệm, chạy thử thách và được Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiệm thu ngày 28/11/2025. Tổ máy số 2 và máy biến áp số 2 đã hoàn thành lắp đặt, thí nghiệm – hiệu chỉnh và được Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiệm thu, đưa vào sử dụng ngày 11/11/2025; tổ máy số 2 đóng điện thành công lần đầu, vận hành lên lưới 500kV từ ngày 14/11/2025 và đã hoàn thành vận hành thử thách 72 giờ.

Đánh giá chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu thiết kế cho thấy, công tác thí nghiệm, kiểm tra vật tư, vật liệu và cốt liệu phục vụ thi công bê tông được thực hiện đúng tần suất quy định; các kết quả thí nghiệm đều đạt yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Việc đúc mẫu bê tông tại hiện trường để kiểm tra cường độ, độ thấm được triển khai theo đúng quy định quản lý chất lượng và tiêu chuẩn hiện hành, kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu. Công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và các quy định hiện hành, đã được Hội đồng nghiệm thu các cấp nghiệm thu hoàn thành.

Về công tác chuẩn bị vận hành, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã bố trí đầy đủ nhân lực được đào tạo, hướng dẫn vận hành và công nhận chức danh; trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ vận hành, ban hành các quy trình vận hành và treo biển đánh số thiết bị tại công trình, bảo đảm đủ điều kiện vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng theo quy định.

