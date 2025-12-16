Tập trung giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang bước vào giai đoạn then chốt. Xác định tiến độ giải phóng mặt bằng là “chìa khóa” quyết định tốc độ thi công dự án, chủ đầu tư và các địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với mục tiêu quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025.

Tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đạt 97%, tương đương 32,8/34 km. Đây là điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai đồng loạt các mũi thi công trên tuyến. Trong đó, riêng khu vực Đà Bắc cũ gồm 3 xã Cao Sơn, Đà Bắc, Tiền Phong đã bàn giao khoảng 20,7/21,75 km; khu vực xã Tân Mai đã bàn giao khoảng 10 km, đạt 99%.

Đồng chí Bùi Ngọc Tâm - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho biết: Khu vực Đà Bắc cũ là địa bàn có chiều dài tuyến lớn nhất, khối lượng thu hồi đất nhiều, đến nay đã cơ bản thông tuyến, còn một số vị trí “xôi đỗ” chủ yếu do vướng mắc về giá bồi thường, thủ tục thừa kế hoặc người dân chưa thống nhất phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công trong mùa khô.

Theo thống kê, tại xã Đà Bắc, các hộ cơ bản đồng tình phương án bồi thường, đã nhận tiền bồi thường và chuẩn bị tháo dỡ nhà bàn giao cho đơn vị thi công. Một số hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường nhưng đã đồng ý tạm ứng mặt bằng cho thi công trước. Hiện còn 7 hộ chưa đồng tình với đơn giá bồi thường loại đất được phê duyệt. Đồng chí Đào Đức Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết: Xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải thích rõ cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, về ý nghĩa, giá trị kinh tế của tuyến đường mang lại đối với người dân, người trực tiếp hưởng lợi chính là những người dân trên địa bàn để các hộ đồng tình, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng.

Tại xã Cao Sơn, UBND xã định kỳ tổ chức đối thoại giữa chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình với các hộ dân còn thắc mắc về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, diện tích đất, loại đất... để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Xã Tân Mai cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Hiện nay, xã đã bàn giao 10/10,15 km chiều dài tuyến. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng khoảng 5,2 ha, bao gồm cả khu vực trụ P9 của cầu Hòa Sơn. UBND xã đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình rà soát hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ còn lại và tiếp tục giải quyết một số vướng mắc phát sinh đối với các hộ đã đồng tình phương án giải phóng mặt bằng.

Tính đến thời điểm này, 4 gói thầu lớn của dự án với hơn 20 mũi thi công đang được triển khai, giá trị thi công đạt khoảng 716,5/8.332 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác di dời đường điện, nước, cáp viễn thông đang được thực hiện song song. Đồng chí Bùi Ngọc Tâm - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình khẳng định: “Công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến độ, khi dự án được thông tuyến sẽ là điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu tập trung phương tiện máy móc phục vụ thi công. Vì vậy, Ban Quản lý cũng như các sở, ngành quyết tâm phối hợp với các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng còn lại; đẩy nhanh thẩm định các thủ tục liên quan, nhanh chóng di chuyển công trình nằm trong phạm vi dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặt quyết tâm cao nhất trong quý IV/2025 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án”.

Đinh Hòa