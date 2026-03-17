Phú Thọ - Khi môi trường đầu tư không chỉ là lợi thế

Xác định xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thân thiện không chỉ là lợi thế mà còn là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững, những năm gần đây tỉnh Phú Thọ đã kiên trì cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó hình thành sức hút mới đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch và đào tạo của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Phú Thọ xác định rõ: Lợi thế về vị trí địa lý hay quỹ đất công nghiệp chỉ thực sự phát huy khi được đặt trên nền tảng một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thân thiện. Chính vì vậy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh.

Dự án Khu công nghiệp Sông Lô II (xã Sông Lô) đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đón các nhà đầu tư vào hoạt động.

Những kết quả đạt được trong thời gian gần đây cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Năm 2025, Phú Thọ thu hút khoảng 1,51 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 143% kế hoạch và tăng 64% so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Đáng chú ý, cơ cấu vốn khá cân bằng với khoảng 0,74 tỷ USD vốn đăng ký mới và 0,77 tỷ USD vốn tăng thêm từ các dự án đang hoạt động, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của địa phương.

Song song với dòng vốn FDI, nguồn vốn đầu tư trong nước cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký tại tỉnh đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với năm trước, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của môi trường đầu tư tại Phú Thọ.

Đằng sau những con số ấn tượng đó là cả quá trình cải cách bền bỉ của chính quyền địa phương. Những năm gần đây, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Nhiều thủ tục được thực hiện thông qua hệ thống “một cửa điện tử”, giúp giảm tới khoảng 40% thời gian xử lý so với trước đây.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Phú Thọ còn chú trọng xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khâu khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư cho đến quá trình triển khai dự án. Các cơ quan chức năng thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, lao động và thủ tục pháp lý. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương”.

Bên cạnh cải thiện môi trường đầu tư, Phú Thọ cũng chủ động tái cấu trúc chiến lược thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên chất lượng và giá trị gia tăng. Thay vì chạy theo số lượng dự án, tỉnh tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, vật liệu mới và các ngành thân thiện với môi trường. Đây được coi là những lĩnh vực có khả năng dẫn dắt quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Khu công nghiệp Bá Thiện II (xã Bình Tuyền) được xây dựng xanh, sạch, hiện đại, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang từng bước được đầu tư đồng bộ, trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Hiện nay, nhiều khu công nghiệp như Thụy Vân, Khai Quang, Phú Hà... đã thu hút hàng chục dự án sản xuất lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Riêng Khu công nghiệp Phú Hà đã thu hút khoảng 32 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD và tạo việc làm cho hơn 36.000 lao động.

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút vốn, Phú Thọ còn đặt mục tiêu hình thành các chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp địa phương. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ “thu hút đầu tư” sang “hợp tác phát triển”.

Theo ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, việc cải thiện môi trường đầu tư chính là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh. Ông cho biết: “Những năm gần đây, các khu công nghiệp của Phú Thọ không chỉ mở rộng về quy mô mà còn từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng và môi trường đầu tư, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Song song với phát triển công nghiệp, Phú Thọ cũng chú trọng xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ, bao gồm phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo niềm tin cho nhà đầu tư...”.

Theo định hướng quy hoạch phát triển đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch và đào tạo của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đóng vai trò là cực tăng trưởng quan trọng kết nối khu vực Tây Bắc với vùng Thủ đô. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Có thể thấy, trong bức tranh phát triển hiện nay, môi trường đầu tư tại Phú Thọ không còn chỉ là một lợi thế cạnh tranh đơn thuần. Đó đã trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, nơi chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích. Khi môi trường đầu tư được xây dựng trên tinh thần minh bạch, ổn định và thân thiện, dòng vốn đầu tư sẽ tiếp tục tìm đến, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Và cũng từ nền tảng đó, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một điểm đến đầu tư năng động, một trung tâm phát triển mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong tương lai gần.

Quang Nam