Chủ động bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường xăng dầu

Trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới do xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Phú Thọ chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, triển khai các biện pháp điều hành nhằm bảo đảm hoạt động cung ứng xăng dầu ổn định trên địa bàn.

Nguồn cung xăng dầu cho khu vực miền Bắc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng được đảm bảo từ ba nguồn chính gồm: Sản xuất trong nước, nhập khẩu và dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Nguồn sản xuất trong nước chủ yếu từ hai nhà máy lọc dầu lớn là Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, cung cấp khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu tại phường Thanh Miếu.

Trên địa bàn tỉnh, hệ thống kinh doanh xăng dầu được tổ chức tương đối đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có 3 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối, 4 kho xăng dầu với tổng sức chứa trên 30.000m3 và 599 cửa hàng bán lẻ với sức chứa khoảng 45.000m3. Trong đó, Công ty TNHH Petrolimex Phú Thọ cung cấp nguồn cho gần 300 cửa hàng xăng dầu; Công ty TNHH Hải Linh cấp nguồn cho gần 30 cửa hàng; Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cấp nguồn cho gần 40 cửa hàng.

Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tháng 3, có hiện tượng nhu cầu xăng dầu tăng đột biến do tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung và khả năng tăng giá. Một số người dân và doanh nghiệp mua tích trữ xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel. Trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận một vài cửa hàng thiếu xăng dầu cục bộ trong thời gian ngắn do gặp khó khăn về nguồn hàng. Trước tình hình đó, các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn đã chủ động điều tiết, bổ sung nguồn hàng cho hệ thống bán lẻ, qua đó nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi thị trường, nắm bắt tình hình cung ứng và hoạt động của hệ thống phân phối; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, yêu cầu các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ duy trì hoạt động bán hàng bình thường, không để xảy ra tình trạng ngừng bán không có lý do chính đáng.

Cùng với sự điều hành của Chính phủ, trong đó có biện pháp điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng xăng dầu về mức 0% và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến thời điểm hiện nay thị trường xăng dầu trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng cơ bản ổn định. Nguồn cung được bảo đảm, hệ thống phân phối hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, dự báo thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị. Vì vậy, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đối với các doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch nguồn hàng, duy trì dự trữ lưu thông để bảo đảm cung ứng ổn định.

Đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Sở tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Chủ động làm việc với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối để nắm bắt nguồn hàng, đề nghị ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn. Đồng thời tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Sở cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, theo dõi sát cung - cầu, giá bán xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Nguyễn Huế