Ổn định thị trường tiền tệ tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, việc duy trì ổn định thị trường tiền tệ được xem là điều kiện quan trọng để bảo đảm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới, ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, đồng thời thực hiện các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Những giải pháp này không chỉ góp phần kiểm soát lạm phát mà còn giúp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính - ngân hàng.

Ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai nhiều chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai) đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, điều hành phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, việc tăng cường phối hợp giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác được chú trọng nhằm tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trên địa bàn tỉnh, các tổ chức tín dụng được chỉ đạo ưu tiên nguồn vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực kinh tế trọng điểm cũng như những dự án phát triển quan trọng. Cùng với việc mở rộng tín dụng, công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, đặc biệt là các khoản nợ đã được xử lý rủi ro cũng được tăng cường nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng.

Nhờ sự chủ động trong điều hành, thị trường tiền tệ - tín dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 tiếp tục duy trì sự ổn định và ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 320 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 340 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%.

Những con số này cho thấy niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với hệ thống ngân hàng tiếp tục được củng cố, đồng thời phản ánh dòng vốn tín dụng đang được lưu thông hiệu quả trong nền kinh tế địa phương.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 0,5%, nằm trong ngưỡng an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất được giữ ở mức hợp lý, góp phần giảm áp lực chi phí tài chính cho doanh nghiệp và người dân.

Nhiều tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,7%/năm, trong khi lãi suất cho vay giảm khoảng 0,8-1%/năm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và hộ sản xuất hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh.

MB Bank tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Những căng thẳng chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới biến động mạnh, kéo theo sự gia tăng của giá xăng dầu trong nước và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến mặt bằng giá cả của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 xác định tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và từng bước hiện đại hóa. Mục tiêu là phát huy vai trò của ngành Ngân hàng như công cụ điều tiết tiền tệ quan trọng, bảo đảm cung ứng vốn kịp thời và đúng định hướng cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng theo hướng xanh, bao trùm và bền vững cho tỉnh sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính.

Cùng với nhiệm vụ ổn định thị trường tiền tệ, ngành Ngân hàng khu vực cũng chú trọng nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tinh gọn hệ thống các tổ chức tín dụng được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Đây cũng là nền tảng để ngành Ngân hàng đóng góp tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh phấn đấu tăng khoảng 11% so với cuối năm 2025, trong khi dư nợ cho vay đối với nền kinh tế dự kiến tăng khoảng 12%. Để hoàn thành mục tiêu này trong bối cảnh kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường huy động nguồn vốn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tín dụng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dòng vốn tín dụng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, các ngành kinh tế mũi nhọn và những lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ cũng như của tỉnh.

Trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch, dịch vụ và phát triển nhà ở xã hội được xác định là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 4, bên cạnh việc mở rộng tín dụng, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đặc biệt, khu vực nông nghiệp, nông thôn cùng các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội sẽ tiếp tục được ưu tiên nguồn vốn.

Đồng thời, ngành Ngân hàng cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp.

Những nỗ lực đồng bộ này không chỉ góp phần duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ mà còn tạo động lực quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Lê Minh