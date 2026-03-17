Phú Thọ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế

Bước sang năm 2026, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt mục tiêu tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế, trong đó, thu hút đầu tư được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Không chỉ chú trọng mở rộng quy mô vốn, địa phương đang chuyển mạnh sang lựa chọn các dự án có chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, sạch và có khả năng kết nối sâu vào chuỗi sản xuất - cung ứng toàn cầu.

Đón làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc

Ngay từ đầu năm 2026, lãnh đạo 12 tập đoàn và tổng công ty lớn thuộc Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (FGCCI) của Gyeonggi Province, Hàn Quốc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư, khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn.

Các doanh nghiệp tham gia đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, logistics và dịch vụ. Chuyến làm việc được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc với địa phương.

Công ty TNHH BHflex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hiện có 5 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Phú Thọ, giải quyết việc làm cho trên 4.100 lao động với thu nhập khoảng 13 triệu đồng/người/tháng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh với FGCCI và các đối tác như DVL IPT; đồng thời thiết lập các cơ chế phối hợp xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, khảo sát thực địa và nghiên cứu triển khai các dự án trung - dài hạn tại tỉnh. Ngoài ra, FGCCI cũng ký các thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện một số khu công nghiệp lớn nhằm mở rộng cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các khu công nghiệp trong khu vực.

Theo ông Bae Hae-dong, Chủ tịch FGCCI, các thỏa thuận hợp tác vừa ký kết là bước khởi đầu cho quan hệ đối tác chiến lược giữa doanh nghiệp hai địa phương, góp phần phát huy thế mạnh của mỗi bên và tạo ra các dự án đầu tư thực chất, hiệu quả.

Hiện nay, Hàn Quốc là quốc gia có quy mô đầu tư lớn nhất tại Phú Thọ với tổng vốn đăng ký gần 5 tỷ USD, chiếm khoảng 53% số dự án và 40% tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh. Các dự án tập trung vào lĩnh vực điện tử, bảng mạch, may mặc. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc hoạt động hiệu quả tại địa phương như Daewoo Bus, Partron Vina, Interflex và Haesung Vina. Những dự án này đang tạo việc làm ổn định cho gần 200.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 11-12 triệu đồng/tháng.

Hướng tới thu hút đầu tư bền vững

Năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh đạt khoảng 1,51 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt gần 10 tỷ USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 735 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 13,2 tỷ USD đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau quá trình sáp nhập và tái cấu trúc không gian phát triển, bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý, Phú Thọ còn sở hữu nhiều ưu thế về nguồn lực, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là về cơ cấu, quy mô kinh tế. Năm 2025, quy mô GRDP của tỉnh đạt khoảng 16 tỷ USD, xếp thứ 6 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cùng với đó, chi phí đầu tư hợp lý cùng quỹ đất công nghiệp dồi dào đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan... với các lĩnh vực trọng điểm như bán dẫn, pin, xe điện, logistics và công nghệ số.

Một số tập đoàn lớn đang xúc tiến mở rộng hoạt động tại địa phương. Sumitomo đang làm việc với tỉnh để nghiên cứu phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc II theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, tập trung thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Trong khi đó, Toyota Việt Nam đề xuất mở rộng hoạt động sản xuất tại khu vực Phúc Yên với định hướng phát triển các dòng xe điện hóa. Giai đoạn 1 của dự án (2026-2028) dự kiến có tổng vốn khoảng 360 triệu USD.

Đáng chú ý, Amata của Thái Lan vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng với diện tích hơn 475ha, tổng vốn trên 185 triệu USD. Dự án được định hướng phát triển thành khu công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, với hệ thống hạ tầng và xử lý môi trường đồng bộ. Với gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam và hơn 2.500ha đất công nghiệp đã phát triển, việc Amata lựa chọn Phú Thọ làm điểm đến thứ năm cho thấy niềm tin lớn của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển của địa phương.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026 thu hút trên 1,1 tỷ USD vốn FDI và khoảng 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, hướng tới nằm trong nhóm 5 địa phương hấp dẫn nhất về thu hút FDI giai đoạn 2026-2030.

Tại Hội nghị chỉ đạo công tác thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nhấn mạnh chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh đang được điều chỉnh theo hướng chuyển từ “thu hút bằng mọi giá” sang lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng hạ tầng khu công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư chiến lược.

Trong giai đoạn tới, Phú Thọ sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với xu thế phát triển bền vững như công nghiệp điện tử, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics và sản xuất xanh. Đặc biệt, tỉnh đặt trọng tâm phát triển các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch - những ngành được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của địa phương.

Lệ Oanh