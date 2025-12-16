5 loại gia vị có sẵn trong bếp ‘đốt’ mỡ bụng mỗi ngày nếu biết cách

Một số loại gia vị quen thuộc không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn có khả năng thúc đẩy trao đổi chất và kiểm soát cơn đói, từ đó hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả trong quá trình tập luyện.

Trong hành trình giảm cân tìm lại vóc dáng, bên cạnh việc tập luyện, chế độ ăn đóng vai trò quyết định đến hiệu quả giảm mỡ bụng. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc bổ sung khéo léo một số loại gia vị vào thực đơn hàng ngày có thể hoạt động như những chất xúc tác tự nhiên, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng tốt hơn.

Dưới đây là các loại gia vị đã được khoa học chứng minh có tác dụng hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ thừa.

1. Hạt cỏ cà ri giúp giảm cảm giác thèm ăn

Hạt cỏ cà ri là gia vị phổ biến trong ẩm thực Ấn Độ và ngày càng được biết đến nhiều hơn nhờ lợi ích sức khỏe. Bí quyết giảm cân của loại hạt này nằm ở hàm lượng chất xơ dồi dào.

Cỏ cà ri có rất nhiều chất xơ hòa tan, giúp tăng tốc độ giảm cân bằng cách cải thiện tiêu hóa và trao đổi chất. Cụ thể, hạt cỏ cà ri chứa galactomannan - một loại chất xơ hòa tan trong nước. Khi vào dạ dày, chất này nở ra giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể trong ngày.

Galactomannan, một chất xơ hòa tan trong nước có trong hạt cỏ cà ri giúp ngăn chặn cơn đói bằng cách tăng cảm giác no, hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng, giảm cân.

2. Ớt cayenne hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa

Ớt cayenne (hoặc các loại ớt bột nguyên chất) không chỉ tạo vị cay nồng mà còn là “vũ khí” giúp tiêu hao năng lượng. Hợp chất capsaicin trong ớt có khả năng sinh nhiệt (thermogenesis), buộc cơ thể phải đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi nghỉ ngơi.

Ngoài ra, capsaicin còn giúp kiểm soát cơn đói bằng cách làm giảm mức độ ghrelin - hormone kích thích sự thèm ăn. Việc thêm một chút vị cay vào bữa ăn có thể giúp bạn hạn chế ăn quá đà và hỗ trợ quá trình giảm mỡ.

3. Gừng tăng cường trao đổi chất, giảm mỡ bụng

Gừng từ lâu đã được xem là phương thuốc tự nhiên cho hệ tiêu hóa. Các nghiên cứu hiện đại chứng minh gừng có hiệu quả rõ rệt trong việc thúc đẩy giảm cân thông qua cơ chế tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

Đặc biệt, hợp chất gingerol và shogaol trong gừng giúp ổn định lượng đường trong máu và ức chế quá trình hấp thụ chất béo. Sử dụng trà gừng hoặc thêm gừng vào món ăn thường xuyên có thể giúp giảm số đo vòng eo và mỡ nội tạng.

4. Hạt thì là giúp giảm mỡ bụng và trọng lượng

Hạt thì là (cumin) có hương vị đặc trưng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Loại hạt này giúp kích hoạt tuyến nước bọt và các enzyme tiêu hóa, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn.

Các nghiên cứu thực tế cho thấy, việc uống nước thì là hoặc bổ sung bột thì là vào sữa chua hàng ngày có thể giúp giảm đáng kể tỷ lệ mỡ cơ thể, đặc biệt là mỡ vùng bụng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

5. Quế ổn định đường huyết, ngăn tích tụ mỡ

Quế là gia vị thơm chứa nhiều chất chống ô xy hoá mạnh mẽ. Một trong những lợi ích lớn nhất của quế đối với việc giảm cân là khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu.

Quế giúp làm chậm quá trình phân giải carbohydrate và cải thiện độ nhạy insulin. Khi đường huyết ổn định, cơ thể sẽ ít tiết ra insulin dư thừa - một loại hormone thúc đẩy quá trình tích trữ mỡ bụng. Nhờ đó, quế giúp giảm cảm giác thèm ngọt và hỗ trợ giảm cân bền vững.

Quế là loại gia vị quen thuộc hỗ trợ quá trình giảm cân.

6. Làm thế nào để giảm mỡ bụng tự nhiên và bền vững?

Theo ThS. Dinh dưỡng Sowmya Binu- chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Ấn Độ, mỡ bụng có thể được giảm một cách tự nhiên bằng cách ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn bao gồm nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo tốt. Ngoài ra, cần tránh các loại thức ăn nhanh giàu calo và đồ ăn chứa nhiều đường.

Bên cạnh việc sử dụng các gia vị hỗ trợ, để giảm mỡ bụng hiệu quả, bạn cần kết hợp đồng bộ các thay đổi trong lối sống. Tăng cường hoạt động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày, bao gồm cả các bài tập tim mạch và rèn luyện sức mạnh sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Uống đủ nước giúp đào thải độc tố và giảm đầy hơi đồng thời duy trì quá trình trao đổi chất và có thể làm giảm cảm giác đói không mong muốn.

Giấc ngủ kém chất lượng làm tăng cortisol - hormone gây căng thẳng khiến cơ thể tích trữ mỡ ở vùng bụng. Hãy ngủ đủ giấc mỗi đêm, vì ngủ không ngon giấc có thể cản trở quá trình trao đổi chất và làm tăng mỡ bụng.

Không có phương pháp nào giúp giảm mỡ bụng tức thì, tuy nhiên, việc làm theo những lời khuyên sau đây có thể mang lại lợi ích: Ăn nhạt hơn giúp giảm tình trạng giữ nước, khiến cơ thể nhẹ nhàng và bớt cảm giác đầy hơi. Thay vì ăn quá no một lúc, việc chia nhỏ bữa ăn giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa nạp dư thừa năng lượng.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)