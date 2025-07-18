4 điều bất ngờ xảy ra với cơ thể khi ăn ớt chuông thường xuyên

Ớt chuông là loại quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ giàu chất dinh dưỡng. Dưới đây là 4 lợi ích sức khỏe khi ăn ớt chuông thường xuyên.

Ớt chuông mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Màu sắc của loại rau củ rực rỡ thuộc họ cà này thay đổi tùy thuộc vào độ chín của chúng.

Ớt chuông có thể ăn sống hoặc nấu chín, làm cho chúng trở thành một loại thực phẩm cực kỳ linh hoạt và là một bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời cho chế độ ăn uống cân bằng. Hơn nữa, chúng còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho toàn bộ cơ thể.

1. Thành phần dinh dưỡng của ớt chuông

Ớt chuông có nhiều màu sắc và có giá trị dinh dưỡng khác nhau.

Giá trị dinh dưỡng của quả ớt chuông đỏ lớn (164 gram) cung cấp:

Calo: 43

Chất béo: 0.49 gram (g)

Carbohydrate: 9,9 g

Chất xơ: 3,4 g

Đường bổ sung: 0 g

Protein: 1,6 g

Sắt: 0.71 miligam (mg) (9% DV – Giá trị hàng ngày)

Vitamin A: 257 microgam (mcg) (29% DV)

Vitamin C: 210 mg (233% DV)

Vitamin E: 2,59 mg (17% DV)

Kali: 346 mg (10% DV)

Folate: 75,4 mcg (19% DV)

Điều thú vị là các giá trị dinh dưỡng khác nhau giữa các loại màu ớt chuông. Một quả ớt chuông xanh có kích thước tương đương (164 gram) cung cấp:

Calo: 38

Chất béo: 0,18 g

Carbohydrate: 7,8 g

Chất xơ: 1,5 g

Đường bổ sung: 0 g

Protein: 1,2 g

Sắt: 0,31 mg (4% DV)

Vitamin C: 163 mg (181% DV)

Kali: 267 mg (8% DV)

Folate: 36,1 mcg (9% DV)

2. Lợi ích sức khỏe của ớt chuông

2.1. Hỗ trợ sức khỏe mắt

Ớt chuông là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tuyệt vời, hai loại carotenoid mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mắt thông qua các cơ chế khác nhau. Lutein và zeaxanthin là thành phần chính của sắc tố điểm vàng của mắt, điều này làm cho chúng trở nên thiết yếu đối với sức khoẻ của mắt.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung lutein hàng ngày có thể tăng mật độ quang học sắc tố điểm vàng và cải thiện chức năng thị giác ở những bệnh nhân có dấu hiệu ban đầu của thoái hoá điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng việc hấp thụ nhiều lutein, zeaxanthin và các carotenoid khác có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác ở giai đoạn tiến triển về lâu dài.

Ớt chuông rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng cho sức khỏe của mắt. Các chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm các vấn đề về mắt như thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD) và đục thuỷ tinh thể.

Ớt chuông đỏ cũng chứa nhiều vitamin A, giúp võng mạc chuyển đổi ánh sáng thành hình ảnh. Vitamin A cũng giúp mắt giữ ẩm và có thể giúp ngăn ngừa khô mắt.

2.2. Giúp ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu được đặc trưng bởi lượng hemoglobin không đủ - các tế bào hồng cầu khỏe mạnh mang oxy đi khắp cơ thể. Tình trạng này có thể dẫn đến nhiều vấn đề chức năng khác nhau, bao gồm các vấn đề về đường tiêu hóa, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch, kiểm soát nhiệt độ cơ thể kém và giảm chức năng nhận thức. Thiếu máu là một chẩn đoán phổ biến thường do thiếu sắt. Thiếu máu do thiếu sắt xảy ra khi không có đủ sắt trong hồng cầu, cơ thể phải bổ sung sắt qua chế độ ăn vì cơ thể không tự sản xuất ra nó. Ớt chuông cung cấp một lượng sắt nhất định nhưng cũng rất giàu vitamin C, giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

Ớt chuông tươi là một thực phẩm tuyệt vời cho những người có nguy cơ thiếu máu như phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và phụ nữ mang thai.

2.3. Chứa chất chống oxy hóa và giúp giảm viêm

Nên thêm ớt chuông vào chế độ ăn để có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ớt chuông chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin A và vitamin C, beta carotene, cùng các hợp chất phenolic acid và trung tính khác giúp bảo vệ cơ thể chống lại tổn thương tế bào do oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong ớt chuông có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng viêm, chẳng hạn như một số loại ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh thần kinh.

Nghiên cứu cho thấy ớt chuông vàng có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các loại. Tuy nhiên, bất kỳ màu ớt chuông nào cũng là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống nhằm chống lại các gốc tự do và giảm căng thẳng oxy hóa.

Các chất chống oxy hóa trong ớt chuông có thể giúp giảm viêm, một dấu hiệu của bệnh viêm khớp. Vitamin C bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và bảo vệ xương, bao gồm cả khớp.

Ớt chuông chứa các hợp chất ấn tượng, chẳng hạn như vitamin C và beta-cryptoxanthin, những chất đã được chứng minh có nhiều đặc tính chống viêm khác nhau. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa, như quercetin và luteolin. Những chất dinh dưỡng mạnh mẽ này có thể giúp giảm viêm liên quan đến viêm khớp, từ đó giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và làm dịu sự khó chịu mạn tính.

2.4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ớt chuông là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Chúng ít calo (chỉ khoảng 30-40 calo mỗi quả lớn), giúp tăng cường lượng rau củ trong bữa ăn mà không làm tăng đáng kể lượng calo tổng thể. Ngoài ra, ớt chuông còn giàu chất xơ, giúp cảm thấy no lâu hơn và hỗ trợ tiêu hóa, từ đó có thể giúp giảm lượng thức ăn nạp vào. Mặc dù không cay như các loại ớt khác, ớt chuông vẫn chứa capsaicin với khả năng tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo một cách nhẹ nhàng. Với những lợi ích này, ớt chuông là một lựa chọn lý tưởng để thêm vào chế độ ăn uống lành mạnh.

